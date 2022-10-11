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Звезда сериала Игра престолов тайно вышла замуж

11 октября 2022, 02:37

"Серсея Ланнистер" решила попытать счастья с младшим ее на два года американским актером.

Лина Хиди
Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку / imdb.com

Британская актриса, исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале Игра престолов, Лина Хиди сыграла тайную свадьбу с американским актером, звездой сериала Озарк, Марком Менчакой.

Об этом сообщает журнал People с отсылкой на собственные источники. Закрытая церемония произошла в Италии, в небольшом местном ресторанчике под названием Скинуа.

На свадьбу были приглашены актеры из Игры престолов: Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Софи Тернер (Санса Старк), Мишель Фэйрли (Кэтрин Старк) и Конлет Хилл (Варис).

Лина Хиди и Марк Менчака состояли в романтических отношениях с 2020 года. Для актрисы это - второй брак. Ранее Хиди была замужем за музыкантом Питером Логрэном (с 2007 по 2013 годы). В браке с ним появился сын артистки Уайли Эллиот Логрэн. От режиссера Дэна Кадана, с которым была помолвлена до 2019 года, у нее есть дочь Тедди.

Актеры пока не комментируют свою свадьбу, наслаждаясь уединением.

Ранее стало известно, как на слухи о романе между голливудским актером Брэдом Питтом и американской моделью Эмили Ратаковски отреагировала Анджелина Джоли, его бывшая жена.

В откровенном интервью Тоня Матвиенко рассказала об изменах и интиме, который она практикует с Арсеном Мирзояном, когда они не могут находиться рядом.

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