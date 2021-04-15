Создатель Ходячих мертвецов снимет фильм про Дракулу для Universal

Дракула / кадр из сериала Netflix

Крис Маккей и Роберт Киркман договариваются со студией Universal, чтобы экранизировать историю самого известного помощника Дракулы Брема Стокера.

Как сообщает Deadline, они готовятся снимать фильм ужасов, переосмысляющий вселенную монстров. Пока что фильм не получил названия - рабочее имя "Ренфилд".

В новом проекте речь пойдет о прислужнике графа Дракулы из романа Брэма Стокера.

Партнер Маккея по производству Саманта Нисенбойм присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера.

Райан Ридли написал сценарий. Продюсировать фильм будет съемочная группа Skybound Entertainment, в которую войдут Киркман, Дэвид Алперт, Брайан Ферст и Шон Ферст.

Пока что неизвестно, какой будет сюжет нового фильма, и будет ли он иметь отношение к Dark Universe.

В книге Ренфилд упоминался лишь в паре эпизодов книги - это пациент в лечебнице для душевнобольных, который пострадал от влияния Дракулы. Упоминалось, что он сошел с ума ел мух и пауков.

Более подробно у судьбе Ренфилда подошли ВВС и Нетфликс - в сериале Дракула, около четверти сериала занимает история молодого человека, которого Дракула обманом пленил и превратил в вампира.

Как ранее сообщал Главред, в США снимают фильм Ирония судьбы, события которого проходили бы в Нью-Йорке в рождество.