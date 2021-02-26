Создатель Района №9 снимает продолжение фильма

Район номер 10 / кадр из фильма Район номер 9

Спустя 11 лет после премьеры, создатель Района №9 Нил Бломкамп объявил о том, что готовит фильм-продолжение, который будет называться Район №10.

Как сообщает Бломкамп в своем Твиттере, над новым фильмом будут работать создатели Района №9.

Новый фильм Бломкапа будуть снимать Тэрри Татчелл, Шарлто Копли и сам Бломкамп. Они же работали над оригинальным фильмом 2009 года.

При этом Шарлто Копли сыграет главную роль в новом фильме.

Примечательно, что Нил Бломкамп не раз говорил, что хочет заняться продолжением Района №9, и несмотря на его занятость другими проектами, наконец режиссер приготовился к этому.

Когда начнутся съемки фильма Район №10 пока что неизвестно.

Сюжет фильма Район №9 повествует о том, как пришельцы потерпели крушение на Земле, и для них создали гетто - район №9. Для людей было шоком общество пришельцев-креветок, и фильм начинается как раз перед очередной провокацией. Район №9 был снять в стиле любительского кино и "дрожащей камеры". Каким будет его продолжение - пока что неизвестно.

Ранее Дэвид Финчер объявил, что начинает снимать фильм Убийца по французскому комиксу.