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Умер Жан-Люк Годар - французский режиссер и революционер в киноискусстве

13 сентября 2022, 12:03

Режиссер Безумного Пьеро и Жить своей жизнью ушел из жизни на 92-ом году, до последних дней оставшись верным принципам Новой волны.

Умер Жан-Люк Годар
Умер Жан-Люк Годар / imdb.com, pixabay.com

13 сентября 2022 года умер франко-швейцарский кинорежиссер, кинокритик, актер и один из ярчайших представителей французской Новой волны в кинематографе Жан-Люк Годар.

О смерти артиста сообщает французское издание Liberation. В 2021 году Годар ушел из кино, а год спустя - из жизни. В качестве наследия он оставил после себя около 130 киноработ, за которые в 2011 году получил Почетный Оскар "За вклад в развитие кинематографа".

Самыми известными киноработами Годара считаются фильмы На последнем дыхании (1960), Безумный Пьеро (1965), Жить своей жизнью (1962), Банда аутсайдеров (Посторонние; 1964), Уик-энд (1967), и Сочувствие к дьяволу (Один плюс один; 1968).

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"Мы ворвались в кино, как пещерные люди в Версаль Людовика XV", - так описал свое творчество и его влияние на формирование современного кинематографа сам режиссер.

Отсылки были одним из излюбленных киноприемов в работах Годара. Радикальные взгляды режиссера на политику, религию и острые социальные вопросы говорили со зрителем через аллюзии и символизм на экране.

Ранее сообщалось, что Дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".

Напомним, в начале августа умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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