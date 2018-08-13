Годар, Лоуч и другие. В Европе более сотни деятелей культуры призвали россиян отпустить Сенцова

Олег Сенцов / Антон Наумлюк

Всемирно известные деятели культуры и искусства, в том числе режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, обратились к российским властям с призывом освободить режиссера-крымчанина Олега Сенцова, девяносто два дня назад объявившего голодовку в тюрьме города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Текст открытого письма, который подписала в том числе глава минкультуры Франции Франсуаз Ниссен, опубликовало авторитетное издание Le Monde.

«Сенцов находится в России уже более четырех лет. Его приговорил к 20 годам лишения свободы российский военный суд, явно не соблюдающий права защиты, что является нарушением международного права и основных норм справедливости. Не является его единственным реальным "преступлением" - это продемонстрировать свою свободу слова, выразить свою политическую приверженность через его искусство?" - говорится в тексте.

Авторы письма также сообщают, что Сенцов голодает практически три месяца и лишился около трех десятков килограмм веса.

«Режиссер умирает, потому что он диссидент. Его жизнь под угрозой из-за его идей, так, как это было с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими во времена коммунистического режима», − написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» прошла акция в поддержку Олега Сенцова, а в Москве на концерте в поддержку Сенцова выступили Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова.