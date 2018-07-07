В Москве на концерте в поддержку Сенцова выступили Макаревич и Ахеджакова: видео

В Москве 6 июля прошел концерт в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера и сценариста Олега Сенцова, который 14 мая объявил голодовку.

Как сообщает DW, в нем приняли участие Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Мария Алехина, артисты Театра.doc и многие другие.

В ходе мероприятия продемонстрировали фрагменты фильма "Процесс" Аскольда Курова о деле, по которому осудили Сенцова, а также представили проект "Рассказы" — видеозаписи чтения рассказов украинского заключенного.

Как ранее сообщалось, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него из-за длительного голодания начались проблемы с почками и сердцем.