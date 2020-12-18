В экранизации Borderlands сыграет знаменитый комик и любимец публики

Кевин Харт / кадр из кф Джуманджи

Актер и комик Кевин Харт в процессе переговоров с компанией Lionsgate. Пока что его представители не дали согласие на съемки в киноадаптацию.

The Illuminerdi со ссылкой на свои источники утверждает, что он претендует на роль солдата по имени Роланд.

Как не странно - это играбельный персонаж в самой Borderlands, но неизвестно, будет ли он соответствовать образу.

Будущий персонаж Кевина Харта описывается как бывший член "Алого копья", седой ветеран и просто порядочный человек. Любит автоматические винтовки и дробовики. Может ставить турель "Скорпион 1.0", которая помимо огневой поддержки может лечить, восстанавливать боезапас и защищать Роланда (а также дружественных игроков в сетевой игре).

До этого стало известно, что за режиссер-постановщик фильма - Элай Рот, снявший Хостел.

Сценарий пишет Крейг Мазин, автор Чернобыля на HBO.

Напомним, что Кейт Бланшетт сыграет в фильме главную героиню — Лилит. Лилит — одна из 6 сирен в игре, которые наделены магическими способностями, но не умеют ими пользоваться и ничего не знают о себе. Она ищет на Пандоре еще одну сирену, чтобы узнать побольше о себе.

У Лилит псионические способностями, в частности способностью к фазовому сдвигу. На входе и выходе в фазовый сдвиг Сирена пускает взрывную волну, а в самом "сдвиге" она невидима и перемещается быстрее, но атаковать может только в рукопашную (выходя при этом из сдвига). Оружием у нее были пистолеты-пулеметы и стихийное оружие.

Точный сюжет и дата выхода пока что держаться в секрете.

Ранее Зак Снайдер анонсировал раннюю премьеру фильма Лига Справедливости.