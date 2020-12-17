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В Сеть попали промо кадры нового сезона Ведьмака на Netflix

17 декабря 2020, 18:32

Netflix устроил Новогодний подарок своим фанатам - , будут выходить все новые промо материалы 2 сезона сериала Ведьмак.

Ведьмак 2 сезон
Ведьмак 2 сезон - промо кадры / Instagram

Телесервис Netflix покажет 2 сезон сериала Ведьмак в 2021 году, но поклонники сериала в 2020-м году увидят спин-офф Ведьмака. Также фанаты получат подарки от создателей в виде промо-материалов - фото, и возможно, видео.

Новые материалы определяют сами зрители путем голосования — на выбор либо что-то конкретное, либо сюрприз.

Пока до сих пор точно неизвестно, насколько далеко в этом плане пойдет Netflix, и не покажет ли трейлер сериала.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: все новые актеры сериала

Напомним, авторы сериала будут делиться ими вплоть до 21 декабря в честь рождественских праздников.

  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/
  • Ведьмак 2 сезон - Лютик instagram.com/witchernetflix/

Ранее создатели Ведьмака показали фотосессию с ведьмачьими медальйонами.

До этого в сеть попали кадры, на которых показали новую броню Геральта, а также, новый образ Цири из второго сезона.

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