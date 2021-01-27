Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала

Викинги: Вальгалла / коллаж Netflix

После того, как History скомкано завершил сериал Викинги, Netflix вплотную подошел к съемкам спин-оффа, который окончательно должен поставить точку в попытках сделать сериал историческим.

Телесервис Netflix, у которого всегда свой взгляд на произведения, которые экранизируются, представил актеров и раскрыл роли, которые они будут исполнять в предстоящем проекте. Информацию Netflix опубликовал в конце января 2021 года в Твиттере.

Автором сценария и шоураннером выступает Джеб Стюарт. Херст входит в команду исполнительных продюсеров. Производством заведует студия MGM Television. Съемки первого сезона, проходившие в Ирландии, уже завершились, а премьера состоится в конце 2021 года или в начале 2022.Читайте такжеВикинги Вальхалла: дата выхода, сколько серий и сюжет нового сериала

Викинги: Вальхалла - актеры и роли

Сэм Корлетт - Лейф Эрикссон

Фрида Густавссон - Фрейдис Эриксдоттир

Лео Сатер - Харальд Суровый

Брэдли Фригард - король Кнуд Великий

Йоханнес Йоханнессон - Олаф Харальдсон

Лаура Берлин - королева Эмма Нормандская

Дэвид Оукс эрл Годвин Уэссекский

Каролин Хендерсон - женская версия ярла Хакона Могучего

Поллианна Макинтош - королева Эльфгифу Йоркская

Асбьёрн Крог Ниссен - ярл Кааре.

Викинги: Вальхалла - сюжет

События сериала разворачиваются спустя 100 лет после происходящего в сериале Викинги. В сериале покажут приукрашенные художественным вымыслом приключения самых известных викингов в истории. При этом, приукрасить решили не только приключения, но и самих викингов. А некоторых даже поменять, или заменить.

Как сообщает официальный синопсис, это история о мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

Напомним, последний 6 сезон сериала Викинги вышел двумя частями - Часть 1: с 4 декабря 2019 по 5 января 2020, Часть 2 на Netflix 30 декабря 2020.