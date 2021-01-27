УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала

27 января 2021, 11:33

Телесервис Netflix представил исполнителей главных ролей в сериале-спин-оффе Викингов, права на который он выкупил.

Викинги: Вальгалла
Викинги: Вальгалла / коллаж Netflix

После того, как History скомкано завершил сериал Викинги, Netflix вплотную подошел к съемкам спин-оффа, который окончательно должен поставить точку в попытках сделать сериал историческим.

Телесервис Netflix, у которого всегда свой взгляд на произведения, которые экранизируются, представил актеров и раскрыл роли, которые они будут исполнять в предстоящем проекте. Информацию Netflix опубликовал в конце января 2021 года в Твиттере.

Автором сценария и шоураннером выступает Джеб Стюарт. Херст входит в команду исполнительных продюсеров. Производством заведует студия MGM Television. Съемки первого сезона, проходившие в Ирландии, уже завершились, а премьера состоится в конце 2021 года или в начале 2022.Читайте такжеВикинги Вальхалла: дата выхода, сколько серий и сюжет нового сериала

Викинги: Вальхалла - актеры и роли

  • Сэм Корлетт - Лейф Эрикссон
  • Фрида Густавссон - Фрейдис Эриксдоттир
  • Лео Сатер - Харальд Суровый
  • Брэдли Фригард - король Кнуд Великий
  • Йоханнес Йоханнессон - Олаф Харальдсон
  • Лаура Берлин - королева Эмма Нормандская
  • Дэвид Оукс эрл Годвин Уэссекский
  • Каролин Хендерсон - женская версия ярла Хакона Могучего
  • Поллианна Макинтош - королева Эльфгифу Йоркская
  • Асбьёрн Крог Ниссен - ярл Кааре.

Викинги: Вальхалла - сюжет

События сериала разворачиваются спустя 100 лет после происходящего в сериале Викинги. В сериале покажут приукрашенные художественным вымыслом приключения самых известных викингов в истории. При этом, приукрасить решили не только приключения, но и самих викингов. А некоторых даже поменять, или заменить.

Как сообщает официальный синопсис, это история о мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

Напомним, последний 6 сезон сериала Викинги вышел двумя частями - Часть 1: с 4 декабря 2019 по 5 января 2020, Часть 2 на Netflix 30 декабря 2020.

Викинги сериалы Netflix новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Лучшие фильмы и сериалы 2020 года - подготовка к ОскаруЛучшие фильмы и сериалы 2020 года - подготовка к Оскару Disney заблокировал детские мультики из-за расизмаDisney заблокировал детские мультики из-за расизма Очень странные дела - 4 сезон будет самым страшнымОчень странные дела - 4 сезон будет самым страшным Скажене весілля 3 - появились дата выхода и список актеровСкажене весілля 3 - появились дата выхода и список актеров Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмак: Истоки кровиNetflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмак: Истоки крови
Следующий материал

Последние новости

11:45
Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов
11:33
Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала
11:22
Назван самый эффективный препарат от коронавируса Видео
11:19
ВСУ увеличат количество призывников: сколько человек уйдет в армию Видео
11:17
Лазерная депиляция: названы побочные эффекты Видео
Реклама
11:01
Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Видео
10:58
"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном
10:38
Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь Видео
10:37
Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:34
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
10:32
Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья Видео
10:25
После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой
10:25
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима мнение
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
Реклама
08:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:59
Мода весна-лето 2021: самые горячие тренды предстоящего сезона Фото Видео
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
Реклама
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять