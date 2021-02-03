Властелин колец повторно выходит в кино в Украине

Властелин колец / пресс-служба Kinomania

Украинские кинотеатраы стали "оживать" после локдауна, и готовятся представить зрителям самые интересные ленты для просмотра.

Как сообщает Главреду прес-служба Киномании, в кино выходят сразу все части фильмов по книгам Толкиена саги Властелин колец.

Марафон экранизаций культовых книг Д.Р.Р. Толкина стартует 4 февраля в украинских кинотеатрах. Первыми зрители увидят фильмы Хоббит: Неожиданное Путешествие и Властелин колец: Братство кольца, а далее еженедельно выходить следующая часть каждой из трилогий.

Ленты трилогии "Хоббит" выйдут на экраны в дубляже в формате 2D, "Властелин колец" - на языке оригинала и в формате IМАХ.

Властелин колец: Братство кольца - сюжет

Напомним, что первый фильм серии, Властелин колец: Братство кольца, вышел в кинотеатральный прокат в 2001 году. В центре сюжета застенчивый хоббит Фродо Бегинс, который наследует простой золотой перстень.

Властелин колец / пресс-служба Kinomania

Он знает, что украшение имеет силу, но даже не догадывается, что это секрет выживания - или порабощения - всего мира. И теперь Фродо должен стать героем, которого не видел мир! Именно поэтому в сопровождении волшебника, эльфа, гнома, двух людей и трех верных друзей-хоббитов он отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти землю и людей, которых он любит.

Режиссером всех шести лент выступил Питер Джексон, а главные роли исполнили Элайджа Вуд, Иэн Маккелен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Джон Рис-Дэвис, Эванджелин Лилли, Ричард Армитедж, Люк Эванс, Мартин Фриман и другие.

Расписание фильмов и цены на билеты можно смотреть на сайтах кинотеатров и узнавать на кассах.

До этого, перед Новым годом, Warner Bros запустили в Украине повторный показ фильмов Один дома и Один дома-2.