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Фильм Один дома вышел на Новый год в кино

31 декабря 2020, 20:00

Знаменитый американский фильм Один дома в Украине снова идет в кино. В декабре перед Новым годом популярные фильмы с Маколеем Калкиным вышли в прокат.

Один Дома
Один Дома / Кадр из фильма

Знаменитый фильм о маленьком мальчике, который остался на Рождество один дома и отбился от преступников, снова поражает украинцев в кинотеатрах. Что еще, кроме него, нужно посмотреть в Новый год 2021?

Недавно министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев спасать кино в Украине и ходить в кинотеатры. Чтобы украинцам было интересней, дистрибуторы выпустили перед Рождеством самые популярные новогодние фильмы за последние 30 лет - Один Дома и Один дома 2.

Они начали идти в кино по одному-два сеанса в день еще к Рождеству 25 декабря. Сначала в кино можно было посмотреть фильм Один дома. Теперь в прокат снова вышел фильм Один дома 2, и он будет идти еще неделю после Нового года.Читайте такжеЛучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2021

Как посмотреть Один дома и Один дома 2 в кино

Из-за карантина не все кинотеатры продолжают работу, поэтому, нужно найти крупнейшие в вашем городе кинотеатры и проверить их киноафишу - почти всегда она есть онлайн.

Например, киевские кинотеатры показывают фильмы Один дома и Один дома 2 во второй половине дня - после рабочего дня.

Цены на билеты на фильм зависят от кинотеатра, но почти везде такие же, как и на другие сеансы.

Например, посмотреть Один дома в Киеве можно в кинотеатре планета Кино на английском языке.

Один дома и Один дома 2 - сюжет

Один дома и его продолжение - Один дома 2, это фильмы, которые в условиях карантина снова вышли в кинотеатрах. Фильм Один дома - история про Кевина - маленького мальчика, который случайно остался дома на все Рождественские каникулы, пока его родственники поехали во Францию.

Проблемой оказались преступники, которые решили ограбить дом, пока хозяев нет. Однако то, как Кевин разобрался с нежданными гостями стало легендой на все будущие Рождественские праздники.

Не меньший успех получил второй фильм - Один дома 2, который сняли через 2 года, и который также радует украинцев в кинотеатрах в 2020 году.

По сюжету, Кевин снова теряется - только теперь в аэропорту, и попадает в Нью-Йорк, где снова ему нужно бороться со старыми противниками.

Ранее мы сделали подборку - какие фильмы и смотреть на Рождество 2021.

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