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Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2021

29 декабря 2020, 17:15

Лучшие фильмы на Рождество - не всегда только старые фильмы. Какие фильмы на Рождество 2021 стоит посмотреть - расскажем в нашем специальном материале.

Фильмы на Рождество 2020
Фильмы на Рождество 2021: обзор, сюжет, трейлер / Netflix

Рождественские фильмы - лучшее развлечение в новогодние праздники, когда остаетесь дома. Когда чай или какао уже заварены, и стынут купленные вкусняшки, всегда главный вопрос - что посмотреть на Рождество. Для каждого есть свои фильмы на Рождество - для детей, для семьи, про любовь, про рождественское чудо, про добро, и магию.

Советуем, какие фильмы посмотреть на Рождество 2021 в любом стиле и жанре.

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Один дома / Home Alone

Один Дома
Один Дома / кадр из фильма

Дата выхода: 1990

Режиссер: Крис Коламбус

Фильм, который в условия карантина снова вышел в кинотеатрах. Один дома - история про Кевина - маленького мальчика, который случайно остался дома на все Рождественские каникулы, пока его родственники поехали во Францию. Проблемой оказались преступники, которые решили ограбить дом, пока его хозяев нет. Однако, то, как Кевин разобрался с нежданными гостями стало легендой на все будущие Рождества. Не меньший успех получил второй фильм - Один дома 2, который сняли через 2 года, и который также радует украинцев в кинотеатрах в 2020 году.

Рождественские хроники 1 и 2 / The Christmas Chronicles 1, 2

Дата выхода: 2018 и 2020

Режиссер: Клей Кейтис

Милый детский семейный фильм про семейство Пирсов. Ранее они потеряли мужа и папу - который работал пожарным. На Рождество, когда дети остались одни дома, некий мужчина, похожий на Санту устраивает им необычный праздник.

Во втором фильме ситуация усложняется, так как на фоне того, что дети Пирсов перестают верить в Санту, один из маленьких эльфов Санты перемудрил, и теперь Рождество в опасноти. Пирсам нужно вновь спасать праздник своей верой.

Рождественские хроники смотреть трейлер:

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Мистер Джангл и рождественское путешествие / Jingle Jangle: A Christmas Journey

Мистер Джангл и рождественское путешествие
Мистер Джангл и рождественское путешествие / Netflix

Дата выхода: 2020

Режиссер: Дэвид Е. Таблерт

Знаменитый в магическом городке мистер Джангл создает свою Аве Марию - механическую разумную игрушку. Но та сходит с ума, и подговаривает помощника изобретателя выкрасть ее, вместе со всеми чертежами. Так начинается закат Джанглза, которого "задавливает" его новый конкурент, укравший все идеи инженера. Но в одно Рождество внучка Джанглза поверила в него, и решила помочь восстановить справедливость.

Рождество с неудачниками / Christmas with the Kranks

Дата выхода: 2004

Режиссер: Джо Рот

Семья Крэнков всегда отличается тем, что всегда свято чтит традиции празднования Рождества. Когда дочка остается на Рождество на учебе и продолжает волонтерить, родители решают впервые в истории не отмечать Рождество. По их подсчетам, ежегодно они тратят на Рождество столько денег, сколько идет на ВИП-круиз по Атлантике. Так что нерадивые Крэнки решают нарушить священную традицию американцев. Они не покупают подарки, не украшают дом, не поздравляют соседей и коллег. Но прямо перед Рождеством, они узнают, что любимая доченька решила показать своему бойфренду, какое крутое Рождество ежегодно у нее дома...

Пара на праздники / Holidate

Пара на праздники
Пара на праздники / Netflix

Дата выхода: 2020

Режиссер: Джон Уайтселл

Милая романтическая комедия о любви на рождество. Телесервис Netflix порадовал своих пользователей невероятной историей. Девушка Слоун (Эмма Робертс) не верит ни в Рождество, ни в любовь, но неожиданно встречает похожего на нее парня, который не верит в серьезные отношения. Они решают время от времени встречаться для вида, но Рождество вносит свои корректировки в их планы.

Рождество на Двоих / Last Christmas

Фильм Рождество на Двоих
Фильм Рождество на Двоих / Universal

Дата выхода: 2020

Режиссер: Пол Фиг

Необычайна Рождественская история от Эмилии Кларк. Девушка Кейт превратилась в саркастичную неудачницу и тратит свою жизнь зря после тяжелой операции. Как оказалось, она перенесла пересадку сердца к Рождеству. Следующее Рождество делает для нее незабываемый подарок. Эмилия Кларк и сама перенесла тяжелую операцию и тяжелого инсульта, с последующим длительным восстановлением, так что для нее в фильме была не игра, а кусочек своей жизни.

Рождество на двоих смотреть трейлер:

Отпуск по обмену / The Holiday

Дата выхода: 21 декабря 2006

Режиссер: Нэнси Майерс

Камерон Диас и Кейт Уинслет знакомятся по переписке, и решаются на необычную практику - совершают обмен домами на Рождественские каникулы, чтобы как-то разнообразить отдых. Девушки, разочарованные в парнях и отношениях, встречают на этих праздниках не просто настоящего друга, а настоящую любовь, которую не хотят отпускать просто так. Обаятельных возлюбленных сыграли Джуд Лоу и Джек Блэк.

День Сурка / Groundhog Day

День Сурка
День Сурка / кадр из фильма

Дата выхода: 1993

Режиссер: Гарольд Рамис

Фил Коннорс - популярный телеведущий, который страдает излишней мизантропией, а также в совершенстве владет сарказмом и цинизмом. Ему приходится работать с репортером Ритой - милой жизнерадостной девушкой, которая его изначально бесит. Хоть события разворачиваются изначально 1-2 февраля в День Сурка, но Фил Коннорс, который застрял в одном дне, постепенно превращает его себе в рождество. Он переживает все стадии принятия проблемы, когда понял, что для него будет вечно 2 февраля. В итоге, он начинает учится чему-то новому, познавать мир, и развиваться в поисках чуда. До тех пор, пока Рита всего за 1 день - очередное 2 февраля не влюбляется в него, тем временем разрывая петлю времени.

Фильм-чудо, фильм сказка давно стал культовым для Новогодних праздников, благодаря неповторимому сюжету.

Щелкунчик и четыре королевства / The Nutcracker and the Four Realms

Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства / кадр из фильма

Дата выхода: 2018

Режиссер: Лассе Халльстрем, Джо Джонстон

У Клары умерла мать, и девочка впервые проводит Рождество без нее. Но мама оставила ей сюрприз - оказывается существует проход в мир Четырех королевств - Сладостей, Снежинок, Цветов и Развлечений, в которых мама Клары была королевой, а Клара - принцесса. В одном из них начался бунт не без участия Мышиного короля, и Клара при помощи капитана стражи - Щелкунчика пытается разгадать заговор в четвертом королевстве и восстановить мир.

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