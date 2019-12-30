Рождество на двоих 2019: трогательная сказка с Эмилией Кларк

Фильм Рождество на Двоих 2019 / Щасливого Різдва: рецензия / Universal

Фильм Рождество на Двоих / Щасливого Різдва с Эмилией Кларк выходит в Украине 1 января 2020 во всех кинотеатрах. Ламповая рождественская мелодрама Рождество на Двоих заставляет поверить в чудо. Пол Фиг снял самый милый новогодний фильм, который оживила своей неповторимой игрой Эмилия Кларк.

О чем фильм Рождество на Двоих, и почему его стоит смотреть - рассказываем в обзоре Главреда.

Фильм Рождество на Двоих / Щасливого Різдва рассказывает невероятную историю, которая занимает всего несколько недель времени. В мире премьера фильма прошла в декабре 2019, но в Украине показ перенесли на 1 января 2020 года.

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Рождество на Двоих / Щасливого Різдва: Сюжет

Девушка Кейт - Эмилия Кларк - давно разуверилась в жизни и в людях. Даже работу рождественским эльфом в магазине рождественских игрушек она запустила, и все веселье ее просто бесит.

Больше всего ее начинает бесить парень по имени Том, который начинает настойчиво вмешиваться в ее жизнь со своими "глупостями", которые, однако понемногу заставляют биться чаще ее сердце.

Фильм Рождество на Двоих 2019 / Щасливого Різдва - обзор / Universal

У Кейт есть родители и сестра, но она с ними не общается - недавно она пережила операцию по пересадке сердца, и мать до сих пор в депрессии из-за этого, а жизнь Кейт превратилась в серые будни, которые каждый день приносят только разочарование. Парень в баре оказался не свободен, и ее выгнали на улицу прямо из душа, а лавку с игрушками разрушили, потому что Кейт забыла ее закрыть.

Том заставляет ее "взглянуть вверх", и Кейт понемногу начинает видеть мир вокруг себя. Но есть одна проблема - Том не носит телефона, и всегда сам ее находит.

Кейт понемногу влюбляется в него, и меняется. Она пытается найти его, отправившись в приют для бездомных, и начинает там помогать. Она всегда мечтала петь, но решает петь, чтобы помочь бездомным, и даже устраивает благотворительный концерт. Кейт мирится с сестрой и ее девушкой, выводит мать из депрессии, и совершает рождественское чудо.

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Но самым большим чудом будет правда про ее Тома.

Рождество на Двоих / Щасливого Різдва: Актеры и драматургия

Мелодрама Рождество на Двоих заставляет немного поплакать и поверить в чудо, что особенно нужно многим людям в новогоднее время. Эмилия Кларк, которая сама перенесла тяжелейший инсульт, несколько операций, и училась жит заново - не играет, она просто приоткрывает дверь в свою жизнь. Ее героиня - Кейт проходит те же состояния - от безысходности до любви к жизни, и по рассказам Эмилии, она не всегда была такой веселушкой и такой жизнерадостной. Так что все сцены с Кей - смешные, грустные, трогательные, трагические - ни на минуту не оставят вас равнодушными.

Фильм Рождество на Двоих 2019 / Щасливого Різдва - актеры и роли / Universal

Генри Голдинг смог в идеале выполнить свою роль Тома - он необычный, веселый, беззаботный, и полностью загадочный. Если первые минуты он раздражает Кейт, то потом мы искренне сопереживаем Тому.

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Брайони Киммингс и Эмма Томпсон позаимствовали что-то из сценария Дома на Озере, кое-что из фильма До встречи с тобой, и щедро сдобрили сценарий чудесами. В итоге, мы получили очередную Новогодне-Рождественскую сказку.

Рождество на Двоих / Щасливого Різдва: актеры и персонажи

Эмилия Кларк — Кейт

Меддисон Ингольдсби—маленькая Кейт

Генри Голдинг — Том

Мишель Йео — начальница Кейт Санта

Эмма Томпсон — Петра

Ребекка Рут — доктор Эддис

Лидия Леонард — Марта

Люси Миллер — молодая Марта

Пэтти Люпон — Джойс

Ингрид Оливер — полицейская

Роб Делани — директор "театра"

Питер Серафинович — Продюсер "театра"

Питер Мигинд — "Мальчик"

Эндрю Риджли — камео

Максим Болдри — Эд

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Рождество на Двоих / Щасливого Різдва смотреть онлайн с украинским переводом:

Фильм Рождество на Двоих / Щасливого Різдва в Украине будет идти во всех кинотреатрах с 10:00 1 января 2020 года.