Рождество на двоих 2019: трогательная сказка с Эмилией Кларк

Фильм Рождество на Двоих 2019 / Щасливого Різдва с Эмилией Кларк выходит во всех кинотеатрах с 1 января 2020. Что показали в фильме Рождество на Двоих, и почему его нужно смотреть - читай на Главреде.
Фильм Рождество на Двоих / Щасливого Різдва с Эмилией Кларк выходит в Украине 1 января 2020 во всех кинотеатрах. Ламповая рождественская мелодрама Рождество на Двоих заставляет поверить в чудо. Пол Фиг снял самый милый новогодний фильм, который оживила своей неповторимой игрой Эмилия Кларк.
О чем фильм Рождество на Двоих, и почему его стоит смотреть - рассказываем в обзоре Главреда.
Фильм Рождество на Двоих / Щасливого Різдва рассказывает невероятную историю, которая занимает всего несколько недель времени. В мире премьера фильма прошла в декабре 2019, но в Украине показ перенесли на 1 января 2020 года.
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Рождество на Двоих / Щасливого Різдва: Сюжет
Девушка Кейт - Эмилия Кларк - давно разуверилась в жизни и в людях. Даже работу рождественским эльфом в магазине рождественских игрушек она запустила, и все веселье ее просто бесит.
Больше всего ее начинает бесить парень по имени Том, который начинает настойчиво вмешиваться в ее жизнь со своими "глупостями", которые, однако понемногу заставляют биться чаще ее сердце.
У Кейт есть родители и сестра, но она с ними не общается - недавно она пережила операцию по пересадке сердца, и мать до сих пор в депрессии из-за этого, а жизнь Кейт превратилась в серые будни, которые каждый день приносят только разочарование. Парень в баре оказался не свободен, и ее выгнали на улицу прямо из душа, а лавку с игрушками разрушили, потому что Кейт забыла ее закрыть.
Том заставляет ее "взглянуть вверх", и Кейт понемногу начинает видеть мир вокруг себя. Но есть одна проблема - Том не носит телефона, и всегда сам ее находит.
Кейт понемногу влюбляется в него, и меняется. Она пытается найти его, отправившись в приют для бездомных, и начинает там помогать. Она всегда мечтала петь, но решает петь, чтобы помочь бездомным, и даже устраивает благотворительный концерт. Кейт мирится с сестрой и ее девушкой, выводит мать из депрессии, и совершает рождественское чудо.
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Но самым большим чудом будет правда про ее Тома.
Рождество на Двоих / Щасливого Різдва: Актеры и драматургия
Мелодрама Рождество на Двоих заставляет немного поплакать и поверить в чудо, что особенно нужно многим людям в новогоднее время. Эмилия Кларк, которая сама перенесла тяжелейший инсульт, несколько операций, и училась жит заново - не играет, она просто приоткрывает дверь в свою жизнь. Ее героиня - Кейт проходит те же состояния - от безысходности до любви к жизни, и по рассказам Эмилии, она не всегда была такой веселушкой и такой жизнерадостной. Так что все сцены с Кей - смешные, грустные, трогательные, трагические - ни на минуту не оставят вас равнодушными.
Генри Голдинг смог в идеале выполнить свою роль Тома - он необычный, веселый, беззаботный, и полностью загадочный. Если первые минуты он раздражает Кейт, то потом мы искренне сопереживаем Тому.
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Брайони Киммингс и Эмма Томпсон позаимствовали что-то из сценария Дома на Озере, кое-что из фильма До встречи с тобой, и щедро сдобрили сценарий чудесами. В итоге, мы получили очередную Новогодне-Рождественскую сказку.
Рождество на Двоих / Щасливого Різдва: актеры и персонажи
- Эмилия Кларк — Кейт
- Меддисон Ингольдсби—маленькая Кейт
- Генри Голдинг — Том
- Мишель Йео — начальница Кейт Санта
- Эмма Томпсон — Петра
- Ребекка Рут — доктор Эддис
- Лидия Леонард — Марта
- Люси Миллер — молодая Марта
- Пэтти Люпон — Джойс
- Ингрид Оливер — полицейская
- Роб Делани — директор "театра"
- Питер Серафинович — Продюсер "театра"
- Питер Мигинд — "Мальчик"
- Эндрю Риджли — камео
- Максим Болдри — Эд
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Рождество на Двоих / Щасливого Різдва смотреть онлайн с украинским переводом:
Фильм Рождество на Двоих / Щасливого Різдва в Украине будет идти во всех кинотреатрах с 10:00 1 января 2020 года.