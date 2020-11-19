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Warner Bros Назначила новую дату выхода Чудо-женщины 1984 в Украине

19 ноября 2020, 11:43

Создатели фильма Чудо-женщина 1984 определились с датой выхода фильма в США, Украине и в мире.

Чудо-женщина 1984
Чудо-женщина 1984 / Warner Bros Pictures

Кинокомпания Warner Bros перестала менять дату выхода сиквела Чудо-женщина, и закрепила ее на 24 декабря 2020 в Украине. и 25 декабря в мире.

Как и в случае с Мулан, в США фильм с бюджетом 200 миллионов долларов будет доступен легально в сети, а в остальном мире выйдет в кинотеатрах, если они доступны.

Причем, для пользователей HBO Max фильм будет доступен бесплатно, пишет Variety.

На международном уровне, где HBO Max недоступен, премьера Чудо-женщины 1984 состоится в кинотеатрах неделей раньше, 16 декабря. Фильм будет транслироваться на HBO Max в течение месяца без каких-либо дополнительных затрат для подписчиков.

"Переживая эти беспрецедентные времена, мы должны были проявлять новаторский подход, чтобы наш бизнес продолжал развиваться, продолжая при этом оказывать высококлассный сервис нашим фанатам", - сказала Энн Сарнофф, председатель и генеральный директор WarnerMedia Studios and Networks Group, в которую входит Warner Bros. Pictures.Читайте такжеСоздательница Чудо-женщины покидает проект - Это удивительный фильм, который действительно оживает на большом экране, и, работая с нашими партнерами в кинематографическом сообществе, мы предоставим возможность оценить это жителям США, где открыты кинотеатры. Мы понимаем, что многие не могут вернуться в кино из-за пандемии, поэтому мы также хотим дать им возможность посмотреть Чудо-женщину 1984 на нашей платформе HBO Max".

Подобный шаг означает готовность отказаться от существенных доходов от продажи билетов на 200-миллионный фильм, и новый шаг к гибридным премьерам с развитием онлайн-кинотеатров.

Напомним, Disney полностью окупила фильм Мулан в несколько дней показала фильма на онлайн-платформе Disney+.

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