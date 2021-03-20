Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости

Лига Справедливости / кадр из трейлера

Зак Снайдер откровенно рассказал о всех сложностях на пути подготовки его версии Лиги справедливости, признался в том, что не собирается ближайшие годы заниматься фильмами по комиксам и раскрыл свой изначальный задум, до того, как Лигу справедливости Warner Bros отдали Джоссу Уидону.

Зак Снайдер планировал минимум три фильма о Лиге справедливости до того, как ушел с поста его создателя, рассказал он в интервью Deadline.

По задумке Снайдера, Супермен потерял бы Лоис Лейн, после чего не смог бы противостоять Дарксайду в захвате формулы антиматерии и захвате вселенной. Но в итоге вместе с Флэшом отправился в прошлое, чтобы все исправить и спасти Лоис. Заканчивалась бы история чем-то вроде обновления альянса с атлантами, амазонками и Корпусом зеленых фонарей.

Но после выхода 4-часовой Лиги Справедливости Warner Bros не проявляли нового интереса к сотрудничеству. Читайте такжеЛига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть

"Если честно, Warner Bros. не проявляла интереса к работе со мной над другими фильмами. И это абсолютно нормально. Я понимаю такой подход". - говорит Снайдер.

Он объяснил, что разговор о выпуске его Лиги Справедливости начался с того, что ему предложили выпустить "черновик" "как есть" на HBO Max.

После всех работ и переживаний Зак Снайдер утверждает, что пресытился фильмами по комиксам.

"Я просто наслаждаюсь своей работой и фильмом, который мы только что закончили. Я бы сказал, что у меня нет особого желания снимать еще одну картину по комиксам", - говорит он.

Лига Справедливости Зака Снайдера - финальный трейлер:

Как ранее сообщал Главред , недавно Зак Снайер снял для онлайн-кинотеатра Армию мертвецов. А сейчас он пишет еще один фильм для стриминговой платформы, а также занимается двумя мультсериалами и приквелом зомби-экшена на немецком языке.