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Warner Bros спровоцировали скандал среди создателей 17 фильмов

8 декабря 2020, 14:56

После того, как телекомпания Warner Bros объявила о том, что все 17 фильмов 2021 года будут показаны сразу же онлайн, актеры и создатели картин резко ополчились на них.

Создатели фильмов для Warner Bros обеспокоены
Создатели фильмов для Warner Bros обеспокоены / Warner Bros

Warner Bros планируют показывать все свои премьеры онлайн параллельно с мировым прокатом, и это решение вызвало большое возмущение среди создателей кино.

Кристофер Нолан один из первых публично высказался с осуждением Warner Bros, обвинив их в том, что ему навязали HBO Max, самый худший стриминговый сервис, по его мнению.

Слова создателя Тенета, который работает с Warner Bros и Инсомнии (2002) процитировал The Hollywood Reporter.

"Одни из самых известных режиссеров и актеров засыпали в ночь до анонса с мыслью о том, что они работают на одну из лучших киностудий — только чтобы проснуться и узнать, что теперь они работают на худший стриминговый сервис.", - заявил он не стесняясь выражений.

Он подчеркнул, что компания сама не понимает, что творит.

"Они даже не понимают, что теряют. Их решение не имеет экономического смысла, и даже самый случайный инвестор с Уолл-стрит может увидеть разницу между срывом и дисфункцией", - добавил Нолан.

Но на самом деле, источники THR утверждают, что за решением WB стоит операционный директор Кэролин Блэквуд. Она взглянула на "относительно слабый" график релизов на 2021 год и увидела возможность избежать унизительных сборов некоторых фильмов, при этом дав что-то одержимому стримингом начальству.Читайте такжеВ Warner Bros решили показать 17 премьер 2021 онлайн и спровоцировали бойкот

"Warner Bros совершила серьезную ошибку. Никогда еще столько людей не были так расстроены из-за одной компании", - заявил ононимно агент сразу нескольких известных звезд.

Суть в том, что из-за перехода на стриминг, звезды могут недополучить свои проценты от прибыли, и юристы, которые на них работают, уже готовятся.

По информации издания, пока что руководство Warner Media заплатило компенсацию только актерам и создателям Чудо-женщины - но ее хотят видеть в третье части. К тому же авторам фильмов, запланированных на 2022 год позвонили с уведомлением, что их фильмы не включают в стриминг на HBO Max.

Напомним, Чудо-женщина выходит в Украине 16 декабря. На HBO Max она будет доступна с 25 декабря.

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