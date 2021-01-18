Зак Снайдер отменил свои заявления по Лиге Справедливости

Лига Справедливости / кадр из фильма

Зак Снайдер опроверг свои заявления о том, что режиссерская версия Лиги Справедливости выйдет в виде 4-серийного мини-сериала.

В комментариях под новым постом в соцсети Vero Зак Снайдер заявил, что картина все же выйдет сразу полностью.

Если будет так, то Режиссерская версия Лиги Справедливости Зака Снайдера станет рекордным по длине кинокомиксом-экранизацией.

Когда выйдет режиссерская версия фильма, пока неизвестно. Ранее Снайдер заявил, что ее стоит ждать в марте 2021 года, однако после этого Warner Bros. запланировали Годзиллу против Конга на эту дату - фильм выйдет одновременно как в кинотеатрах, так и в сервисе HBO Max.

До этого Warner Bros слила в сеть кадры из предстоящего фильма Mortal Combat.