Зак Снайдер отменил свои заявления по Лиге Справедливости

Создатель фильма Лига Справедливости Зак Снайдер сообщил новые подробности режиссерской версии фильма.
Зак Снайдер опроверг свои заявления о том, что режиссерская версия Лиги Справедливости выйдет в виде 4-серийного мини-сериала.
В комментариях под новым постом в соцсети Vero Зак Снайдер заявил, что картина все же выйдет сразу полностью.
Если будет так, то Режиссерская версия Лиги Справедливости Зака Снайдера станет рекордным по длине кинокомиксом-экранизацией.
Когда выйдет режиссерская версия фильма, пока неизвестно. Ранее Снайдер заявил, что ее стоит ждать в марте 2021 года, однако после этого Warner Bros. запланировали Годзиллу против Конга на эту дату - фильм выйдет одновременно как в кинотеатрах, так и в сервисе HBO Max.
До этого Warner Bros слила в сеть кадры из предстоящего фильма Mortal Combat.
Автор: Александр Галаджий