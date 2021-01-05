Зак Снайдер прокомментировал продолжение Лиги Справедливости

Лига Справедливости / кадр из фильма

Зак Снайдер объяснил, что завершает свою историю о Лиге справедливости на расширенной версии, которая выйдет в марте 2021.

Зак Снайдер передумал снимать другие фильмы для киновселенной DC, сказал он в интервью ComicBook Debate.

Снайдер добавил, что на данный момент у него нет вообще никаких планов продолжать работать над фильмами по комиксам компании. Он уточнил, что киновселенная ушла далеко от того, что он задумывал и закладывал в фильмы.

"Скажу вам прямо: Лига - старый фильм. Этому фильму, над которым я работаю, уже несколько лет. А вселенная DC уже пошла в другом направлении, она развивается совсем иначе, и ничего плохого в этом нет.Читайте такжеЛига Справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом 18+

Что касается моего видения и того, что я хотел сделать с этими героями… Всем известно, что я планировал снять еще больше фильмов. Кажется, еще фильмов пять или около того. Но я занят. У меня сейчас очень много разных дел", - рассказал режиссер.

Снайдер признался, что ему очень приятно рвение фанатов узнать его версию истории Лиги Справедливости - именно это сподвигло его на пересъемки фильма, но больше он ничего сделать не может.

"Это потрясающе, и мне очень хочется наконец показать им Лигу справедливости, чтобы они наконец испытали ее в полной мере. Собираюсь ли я продолжать работать над этим? У меня нет никаких планов на это. С другой стороны, я не думал, что мне удастся закончить этот фильм, так что кто знает!", - отметил он.

DCfilms потратили 70 миллионов долларов на досъемки и дополнительный монтаж фильма. Лига Справедливости Снайдера выйдет в марте 2021 года на HBO Max.