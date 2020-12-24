Женский Безумный Макс без самого Макса получил дату выхода

Фуриоса / Warner Bros

Warner Bros. определилась с датой выхода нового фильма из вселенной Безумного Макса. Хоть его и называют продолжением, там не будет самого Макса - он сосредоточен на ранней версии генерала Несмертного Джо из фильма 2015 года - Фуриосе.

Фильм Фуриоса получил название статус приквела фильмов о Безумном Максе. Дата выхода - 23 июня 2023 года, пишет Variety.

Warner Bros на фоне скандала подчеркивает, что фильм не попадёт под гибридную стратегию, заявленную на 2021 год, когда фильмы будут выпускать и в кино, и одновременно на HBO Max.

Роль молодой Фуриосы сыграет Аня Тейлор-Джой из Хода Королевы. В оригинальном фильме ее играла Шарлиз Терон (Старая Гвардия)

В картине также снимутся Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II.

Фильмом занимается Джордж Миллер. Он пишет сценарий и сам будет режиссером-постановщиком. Продюсером выступит Даг Митчелл, работавший над прошлыми частями.

Напомним, Безумный Макс: Дорога ярости заработала 6 наград Оскара и при бюджете в 150 миллионов долларов собрала 374 миллиона.

Создателя Макса Джорджа Миллера позвали повторить успех спустя 5 лет.