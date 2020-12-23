Создатели Дюны обрушились на Warner Bros из-за HBO Max

Компания Legendary, которая предоставила большую часть финансов для съемок фильмов Дюна и Годзилла против Конга, готовится к суду.
Компания Legendary профинансировала 75% съемок фильмов Дюна и Годзилла против Конга, которые должны выйти в 2021 году. После того, как Warner Bros в одностороннем порядке решила показать все свои фильмы в 2021 году онлайн, Legendary выставили массу претензий по которым идет сейчас обсуждение.
По данным Deadline, чтобы не доводить дело до суда, альтернативой может стать релиз Дюны исключительно в кинотеатрах, в то время как Годзилла против Конга выйдет сразу и в HBO Max — при условии, если стороны смогут договориться.
С помощью выхода исключительно в кинотеатрах Legendary намеревается сохранить ценность Дюны как франшизы — по роману Фрэнка Герберта планируется снять как минимум еще один полнометражный фильм, а также спин-офф сериал.
Годзилла против Конга может выйти одновременно в кинотеатрах и HBO Max только при одном условии.
Warner Bros. должны отдать за него 250 миллионов долларов — сумму, которая Legendary ранее обсуждала с Netflix.
- Ранее вслед за Ноланом, создатель Дюны Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros за единоличное решение выпускать все свои фильмы на HBO Max.
- Warner Bros приняла решение в день премьеры всех 17 фильмов в 2021 году одновременно запустить их на своей стриминговой платформе HBO Max.
- Это спровоцирует низкие сборы по фильмам, но пока что руководство Warner Media заплатило компенсацию только актерам и создателям Чудо-женщины.