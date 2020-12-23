Создатели Дюны обрушились на Warner Bros из-за HBO Max

Дюна 2021 / Warner Bros

Компания Legendary профинансировала 75% съемок фильмов Дюна и Годзилла против Конга, которые должны выйти в 2021 году. После того, как Warner Bros в одностороннем порядке решила показать все свои фильмы в 2021 году онлайн, Legendary выставили массу претензий по которым идет сейчас обсуждение.

По данным Deadline, чтобы не доводить дело до суда, альтернативой может стать релиз Дюны исключительно в кинотеатрах, в то время как Годзилла против Конга выйдет сразу и в HBO Max — при условии, если стороны смогут договориться.

С помощью выхода исключительно в кинотеатрах Legendary намеревается сохранить ценность Дюны как франшизы — по роману Фрэнка Герберта планируется снять как минимум еще один полнометражный фильм, а также спин-офф сериал.

Годзилла против Конга может выйти одновременно в кинотеатрах и HBO Max только при одном условии.

Warner Bros. должны отдать за него 250 миллионов долларов — сумму, которая Legendary ранее обсуждала с Netflix.