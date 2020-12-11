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Вслед за Ноланом Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros

11 декабря 2020, 16:18

Телекомпания Warner Bros в 2021 году планирует вместе с премьерой выпустить одновременно все фильмы онлайн. Это вызвало возмущение многих режиссеров и актеров, которые работали с ней.

Дюна 2021
Фильм Дюна 2021 / Warner Bros

Кинорежиссер Дени Вильнев, создатель Бегущего по лезвию 2049 и Дюны, переложил ответственность за решение Warner Bros на конгломерат AT&T, который владеет компанией.

Дени Вильнев в качестве своего протеста, написал открытое письмо изданию Variety, где подробно объяснил, почему он не согласен с решением компании выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

"Здесь нет абсолютно никакой любви ни к кино, ни к зрителям. Речь идет о выживании телекоммуникационного гиганта, который в настоящее время несет астрономический долг в размере более 150 миллиардов долларов. Поскольку запуск HBO Max до сих пор не удался, AT&T решила пожертвовать всеми фильмами Warner Bros. за 2021 год в отчаянной попытке привлечь внимание аудитории.

Внезапный переход WB от политики "родного дома" для кинематографистов к новой эре полного пренебрежения нашими интересами проводит для меня четкую черту. Кинопроизводство — это сотрудничество, основанное на взаимном доверии и командной работе, и Warner Bros. заявила, что мы больше не в одной команде", - пишет Вильнев.Читайте такжеДюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

Он подчеркнул, что Дюна ориентирована на большой экран, и мало того, что зрители не смогут оценить фильм дома, так пираты сразу же воспользуются моментом, и скопируют фильм. Таким образом, он будет полностью провальным финансово.

""Дюна - безусловно, лучший фильм, который я когда-либо делал. Моя команда и я посвятили более трех лет нашей жизни тому, чтобы сделать его уникальным опытом на большом экране. Изображение и звук нашего фильма были тщательно разработаны для того, чтобы их можно было оценить в кинотеатрах.

Я говорю от себя, хотя солидарен с шестнадцатью другими режиссерами, которых теперь ждет та же участь. Пожалуйста, знайте, что я с вами и что вместе мы сильны. Художники - это те, кто создают фильмы и сериалы", - объявил Вильнев.

Режиссер подчеркнул, что культура посещения и просмотра кино - ценное приобретение, и он верит, что после ослабления карантина, люди вернутся в кинотеатры. Также он возложил ответственность за возрождения кино на AT&T.

"Таким образом, поскольку у меня, как у режиссера, есть и финансовая, и творческая ответственность, я призываю AT&T действовать быстро, с такой же ответственностью, уважением и вниманием, чтобы защитить эту жизненно важную культурную среду", - призвал он в своем письме.

  • Напомним, что премьеру Дюны в Украине и всем мире перенесли из-за коронавируса.
  • Сообщения о смене даты выхода Дюны 5 октября совпало с решением компании-владельца сети кинотеатров в США и Великобритании Cineworld о временном закрытии всех своих залов.
  • После этого Warner Bros приняла решение в день премьеры всех 17 фильмов в 2021 году одновременно запустить их на своей стриминговой платформе HBO Max.
  • Это спровоцирует низкие сборы по фильмам, но пока что руководство Warner Media заплатило компенсацию только актерам и создателям Чудо-женщины.
  • Авторам фильмов, запланированных на 2022 год позвонили с уведомлением, что их фильмы не включают в стриминг на HBO Max.
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