Вслед за Ноланом Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros

Фильм Дюна 2021 / Warner Bros

Кинорежиссер Дени Вильнев, создатель Бегущего по лезвию 2049 и Дюны, переложил ответственность за решение Warner Bros на конгломерат AT&T, который владеет компанией.

Дени Вильнев в качестве своего протеста, написал открытое письмо изданию Variety, где подробно объяснил, почему он не согласен с решением компании выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

"Здесь нет абсолютно никакой любви ни к кино, ни к зрителям. Речь идет о выживании телекоммуникационного гиганта, который в настоящее время несет астрономический долг в размере более 150 миллиардов долларов. Поскольку запуск HBO Max до сих пор не удался, AT&T решила пожертвовать всеми фильмами Warner Bros. за 2021 год в отчаянной попытке привлечь внимание аудитории.

Внезапный переход WB от политики "родного дома" для кинематографистов к новой эре полного пренебрежения нашими интересами проводит для меня четкую черту. Кинопроизводство — это сотрудничество, основанное на взаимном доверии и командной работе, и Warner Bros. заявила, что мы больше не в одной команде", - пишет Вильнев.Читайте такжеДюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

Он подчеркнул, что Дюна ориентирована на большой экран, и мало того, что зрители не смогут оценить фильм дома, так пираты сразу же воспользуются моментом, и скопируют фильм. Таким образом, он будет полностью провальным финансово.

""Дюна - безусловно, лучший фильм, который я когда-либо делал. Моя команда и я посвятили более трех лет нашей жизни тому, чтобы сделать его уникальным опытом на большом экране. Изображение и звук нашего фильма были тщательно разработаны для того, чтобы их можно было оценить в кинотеатрах.

Я говорю от себя, хотя солидарен с шестнадцатью другими режиссерами, которых теперь ждет та же участь. Пожалуйста, знайте, что я с вами и что вместе мы сильны. Художники - это те, кто создают фильмы и сериалы", - объявил Вильнев.

Режиссер подчеркнул, что культура посещения и просмотра кино - ценное приобретение, и он верит, что после ослабления карантина, люди вернутся в кинотеатры. Также он возложил ответственность за возрождения кино на AT&T.

"Таким образом, поскольку у меня, как у режиссера, есть и финансовая, и творческая ответственность, я призываю AT&T действовать быстро, с такой же ответственностью, уважением и вниманием, чтобы защитить эту жизненно важную культурную среду", - призвал он в своем письме.