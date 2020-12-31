Звезда Голливуда отказался сниматься в проектах DC Films

Лига Справедливости / Warner Bros

Скандал на DC Films продолжается почти весь 2020 год - Рэй Фишер заявил об неадекватном отношении к актерам на съемках, и пожаловался на некоторых руководителей съемок, что ему угрожали сломать карьеру. Вначале он не называл имен, но потом его поддержали другие актеры, и открылись имена виновников скандала.

Теперь актер заявил, что не будет сниматься ни в одном проекте, в котором будет работать его обидчик.

"Уолтер Хамада — из числа самых опасных людей, готовых покрывать других. Он делал все, чтобы обесценить вполне реальные проблемы, которые анализировали во время расследования производства Лиги справедливости. И делал это с помощью лжи и неудавшейся попытки PR-отдела WB дискредитировать меня 4 сентября. Я не стану участвовать ни в одном проекте, который связан с ним", - заявил Рэй Фишер в своем Twitter.

На данный момент Уолтер Хамада занимает пост президента DC Films.

Судя по всему, Фишер не собирается сниматься ни в одном из фильмов, которыми занимаются в DC Films, за исключением режиссерской версии Лиги справедливости, досъемки для которой уже завершены.

Теперь неясна судьба Киборга в фильме Флэш, а также в остальных картинах франшизы. Ни сам актер, ни компания Warner Bros., которой принадлежит DC Films не давали других комментариев по поводу сложившийся ситуации.