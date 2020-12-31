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Звезда Голливуда отказался сниматься в проектах DC Films

31 декабря 2020, 12:43

Американский актер Рэй Фишер, который сыграл Киборга во франшизе Warner Bros, категорически отказался сниматься в фильмах DC, если не будет выполнено одно условие.

Лига Справедливости
Лига Справедливости / Warner Bros

Скандал на DC Films продолжается почти весь 2020 год - Рэй Фишер заявил об неадекватном отношении к актерам на съемках, и пожаловался на некоторых руководителей съемок, что ему угрожали сломать карьеру. Вначале он не называл имен, но потом его поддержали другие актеры, и открылись имена виновников скандала.

Теперь актер заявил, что не будет сниматься ни в одном проекте, в котором будет работать его обидчик.

"Уолтер Хамада — из числа самых опасных людей, готовых покрывать других. Он делал все, чтобы обесценить вполне реальные проблемы, которые анализировали во время расследования производства Лиги справедливости. И делал это с помощью лжи и неудавшейся попытки PR-отдела WB дискредитировать меня 4 сентября. Я не стану участвовать ни в одном проекте, который связан с ним", - заявил Рэй Фишер в своем Twitter.

На данный момент Уолтер Хамада занимает пост президента DC Films.

Судя по всему, Фишер не собирается сниматься ни в одном из фильмов, которыми занимаются в DC Films, за исключением режиссерской версии Лиги справедливости, досъемки для которой уже завершены.

Теперь неясна судьба Киборга в фильме Флэш, а также в остальных картинах франшизы. Ни сам актер, ни компания Warner Bros., которой принадлежит DC Films не давали других комментариев по поводу сложившийся ситуации.

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