Звезда Убить Билла и Элементарно стала злодейкой в фильме Шазам 2

Люси Лью / кадр из тс Элементарно

Ватсон из Элементарно вернется к образу злодейки уровня Убить Билла, сестру-злодейку Гесперы.

Как сообщает Variety, Люси Лью сыграет сестру героини Хелен Миррен в новом Шазаме.

Героиня Люси Лью по имени Калипсо не появлялась в оригинальных комиксах, но специально для фильма ее вставили в сюжет в роли одной из злодеек, дочерью Атласа из древнегреческих мифов. Она будет сестрой Гесперы - также дочки Атласа.

Сам титан - один из источников силы для главного героя, мальчика Билли Бэтсона, который превращается в сверхчеловека, когда произносит волшебное слово "Шазам". После этого он получает выносливость Атласа, а также силу Зевса, силу Геракла, мудрость Соломона, скорость Меркурия и храбрость Ахилла.

Сиквел Шазам 2 выйдет с подзаголовком Гнев богов, постановкой занимается режиссер первой части Дэвид Ф. Сандберг. Сценарий пишет Генри Гайден, Питер Сафран выступил продюсером.

Подробности о сюжете картины не раскрывают, но релиз картины запланирован на 1 июня 2023 года.

Люси Лью - популярная американская модель и актриса, особую популярность получила после роли главы японской мафии О-Рэн Ишии в фильмах Убить Билла.

Она снялась в череде боевиков: Баллистика: Экс против Силвер (с Антонио Бандерасом), Ангелы Чарли 1 и 2 и Шанхайский полдень.

Кроме того, она снялась в череде сериалов - от Беверли Хиллс и Секретных материалов до Элементарно, и Почему женщины убивают, где она получила главные роли. В мультфильме Панда Кунг-фу Люси Лью озвучивает Змею.

27 августа 2015 года у Лью родился сын Роквелл Ллойд Лью, выношенный суррогатной матерью.