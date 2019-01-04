Что ждет Украину в 2019-м?

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

4 января 2019, 06:58

Украинцев ожидают существенные изменения в руководстве страны.

Украина
Судьбу Украины в 2019 году определят выборы / Фото: Reuters

В 2019 году Украину ожидают президентские и парламентские выборы. Они и формируют траекторию развития политической ситуации в стране и вокруг Украины. Первую половину 2019 года будет определять логика борьбы за пост президента Украины, а во второй половине будущего года страна окунется в водоворот парламентских выборов. Лихорадка выборов обусловит высокий уровень политической турбулентности и конфликтности.

По результатам выборов с высокой вероятностью нас ожидают существенные изменения в руководстве страны. Вопрос только в том, насколько кардинальными они будут.

Однозначно прогнозировать победителя будущих президентских выборов в Украине было бы слишком опрометчиво. Но почти наверняка можно говорить о том, что, ни один из фаворитов не в состоянии победить уже в первом туре президентских выборов. Это связано с масштабным кризисом доверия к политическим элитам и ведущим политическим лидерам.

Читайте такжеПочему Зеленский может запросто победитьНа выход во второй тур президентских выборов претендуют от 5 до 7 потенциальных кандидатов на должность главы государства. Во втором раунде борьбы за пост президента Украины будет доминировать логика выбора "меньшего зла".

Возможны несколько разных сценариев результата президентских выборов: 

1. Победа экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая накануне старта избирательной кампании лидирует в рейтинговой гонке.

2. Переизбрание действующего президента Украины – Петра Порошенко.

3. Избрание нестандартного ("неполитического") кандидата - Владимира Зеленского. 

4. Победа экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

5. Политический кризис в ходе выборов, либо по результатам первого или второго тура голосования.

Крайне маловероятной представляется возможность победы кандидата из лагеря бывших регионалов, хотя он и может выйти во второй тур. Около 5 млн. избирателей, ранее голосовавших за Виктора Януковича и Партию регионов, остались в 2014 году на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Без этих избирателей реванш антимайданных и пророссийских сил на президентских и парламентских выборах не возможен.

Читайте такжеНа Украину надвигается штормВ связи с глубоким кризисом доверия к политическим элитам новый глава государства с самого начала будет опираться на поддержку меньшинства граждан страны. Остальные либо займут выжидательную позицию, либо будут к нему враждебны. Весьма вероятны попытки протестных акций, как в ходе избирательной кампании, так и по результатам первого и второго тура выборов.

При каких условиях возможны попытки протестов? Например, если вдруг попытаются не допустить к выборам, или снять с выборов кого-то из фаворитов. Еще один возможный сценарий – протестная акция сторонников оппозиционного кандидата, который оказался на третьем или даже четвертом месте с минимальным отрывом (менее 1%) от кандидата, занявшего второе место. Также возможны протестные действия со стороны агрессивно настроенных противников президента Порошенко, в случае его победы на выборах. Но если его противником во втором туре будет представитель лагеря бывших регионалов, то вероятность протестной акции представляется не очень высокой.

Маловероятна возможность нового большого Майдана. Большинство украинцев сейчас разочарованы во всех политических лидерах и вряд ли массово выйдут на улицу ради поддержки какого-то одного политика.

Как повлияют результаты президентских выборов на государственную политику и политические процессы в стране? 

Если остается нынешний президент, то изменения будут, но не принципиальные, скорее тактического характера. В случае избрания на пост президента Украины Юлии Тимошенко или Анатолия Гриценко нас ожидают более существенные изменения, но преимущественно во внутренней и кадровой политике, и в стилистике президентства.

Читайте такжеПрогноз на 2019 год: чего ждать миру в Новом годуЕсли Юлия Тимошенко попытается реализовать свой сценарий утверждения новой Конституции на всеукраинском референдуме и перехода к "канцлерской республике", это может вызвать организованное сопротивление и всплеск послевыборного политического противостояния.

Гриценко, в случае избрания главой государства, может столкнуться с противодействием парламента, и по причине слабых позиций в Верховной Раде, и в связи с особенностями своего характера.

А вот в случае избрания на пост президента Украины "нестандартного" кандидата, политические элиты могут подстраховаться и провести конституционную реформу, направленную на ограничение полномочий главы государства и трансформацию политической системы страны в парламентскую республику. 

Прозападная ориентация внешней политики Украины почти наверняка сохранится при различных исходах президентских выборов, но ее стилистика и тактика может заметно измениться в зависимости от личности нового президента.

Этот фактор будет существенно влиять и на переговоры по Донбассу. В зависимости от него будет определять свою переговорную тактику президент РФ Владимир Путин. Вряд ли стоит ожидать полноценного урегулирования военно-политического конфликта на Донбассе, но при определенных условиях возможны некоторые подвижки либо в вопросе о миротворческой миссии ООН в этом регионе, либо более действенные, чем обычно, договоренности о прекращении огня в зоне конфликта.

Но нельзя исключать и прямо противоположного сценария – эскалации конфликта на Донбассе, в том числе в связи с ростом военно-политического напряжения в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Военные действия на востоке нашей страны могут быть использованы как инструмент давления России на внутриполитические процессы в Украине и во время выборов и в межвыборный период. Воздействие России на президентские и парламентские выборы в Украине будет проявляться и в других формах (от влияния на поведение избирателей через социальные сети до кибер-атак и различных провокаций с целью дестабилизации внутриполитической ситуации).

Результаты президентской гонки, а также развитие политической ситуации после выборов главы государства, существенно повлияют на ход парламентской избирательной кампании. Сразу у нескольких политических сил мы увидим как объединительные, так и разъединительные процессы. Возможно появление новых партий, претендующих на прохождение в Верховную Раду.

Читайте такжеПроект Украина: новогодний прогнозПарламентские выборы скорее всего пройдут по старому избирательному закону. Многие депутаты нынешнего состава Верховной Рады, и не только мажоритарщики, уже ведут активную работу в территориальных избирательных округах, и будут сопротивляться любым существенным изменениям в системе парламентских выборов.

Весьма вероятно, что новый состав парламента будет более раздробленным в партийном отношении, чем нынешняя Верховная Рада. По данным социологов пятипроцентный избирательный барьер могут преодолеть 7-8 политических партий. Обновленный депутатский корпус будет и более поляризованным. В его составе примерно в два раза может увеличиться представительство политических сил, созданных на обломках бывшей Партии регионов. Они не смогут сформировать парламентское большинство, но заметно усилят свое влияние на законодательные процессы.

В связи со всеми этими обстоятельствами будет несколько сложнее создать стабильную и консолидированную коалицию парламентского большинства. В 2019 году произойдет смена правительства. Потенциально это может случиться даже после президентских выборов, если новый глава государства захочет сформировать лояльный для него Кабинет министров, и сможет переформатировать под свои интересы парламентское большинство в нынешней Верховной Раде. Однако если такой сценарий и будет реализован, то это будет переходное правительство примерно на полгода.

Читайте такжеВыборы-2019 решат главный вопрос УкраиныНовый состав парламента, избранный в конце октября 2019 г., сформирует и новую коалицию большинства, и новый Кабинет министров. Периодом обновления и реструктурирования станет 2019 г. и для украинского православия. Начнется жизнь после Томоса. Поместная Украинская Православная Церковь будет переживать процесс становления, но займет ведущие позиции в религиозной жизни страны. А вот Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) ожидают новые вызовы. С высокой вероятностью развернется политическая борьба вокруг правового статуса УПЦ МП и вопроса о ее переименовании.

Не исключены и конфликты в связи с переходом отдельных иерархов и священников УПЦ МП в Поместную Украинскую Православную Церковь. Президентские и парламентские выборы несколько отвлекут общественное внимание от деятельности антикоррупционных институтов, но вполне возможно использование некоторых старых или новых антикоррупционных дел в контексте предвыборной борьбы.

В 2019 г. будет сформирован и начнет свою работу Антикоррупционный суд. Но вряд ли стоит ожидать от него быстрых и революционных результатов, прежде всего по причине процессуальной медлительности украинского правосудия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Владимир Фесенко выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:13
День Анастасии 2019: как поздравить с Днем ангела Настю на словах и в прекрасных открытках
06:58
Что ждет Украину в 2019-м? мнение
06:34
Астролог рассказал, у кого больше всего шансов выиграть выборы президента
06:06
Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих Видео
05:31
Экс-депутат Госдумы сказал, что больше всего влияет на отношения Украины и РФ Видео
04:57
"Как фарфоровая куколка": Тина Кароль поразила сеть непривычной прической
04:20
Стало известно, как вычислить день духовного роста Видео
03:07
Украинская модель и подруга Ди Каприо похвасталась фигурой в мини-бикини
02:14
"Давала выпить и наркотики": монахиню обвинили в совращении девочки-подростка
01:36
День святой Анастасии: почему нельзя ходить по дому босиком и чем он важен для беременных Видео
01:21
"Про Крым мы забудем": астролог спрогнозировал перспективы избрания Тимошенко президентом Видео
01:00
Польский митрополит высказал недовольство в связи с автокефалией ПЦУ
00:38
"Новый год пережили": Никитюк предстала в интригующей позе на диване
00:16
Родственники решили похоронить Кельми тайно
03 января, четверг
23:50
В Керчи коммунальщики перестали вывозить мусор Фото
23:24
Рики Мартин с мужем в третий раз стали родителями
23:03
Озвучена процедура перехода УПЦ МП в ПЦУ после получения Томоса
22:37
Раскрыты важные подробности обрушения развлекательного центра в Новочеркасске Видео
22:21
"Кладем газопровод на их санкции": Киселев зачитал в эфире рэп Видео
21:55
Екатерина Варнава покрасовалась в образе сексуальной Красной Шапочки, опубликовано фото
21:49
Украинская таможня задержала тираж поздравления главы РПЦ
21:30
Стало известно, как правильно себя вести в солнечное затмение 6 января Видео
21:19
"Почему нет стоп-листа артистов": в Госдуме истерика из-за проукраинских звезд в новогоднем огоньке
20:46
В России рухнуло здание развлекательного центра Видео
20:27
В Крыму российских военных больше, чем во времена СССР – Ельченко
20:05
"Океан Эльзы" с оркестром: Святослав Вакарчук устроит благотворительный концерт Видео
19:51
СМИ раскрыли подробности ссоры Кельми с Пугачевой из-за "Ночного рандеву"
19:20
"Дороменских": Надя Дорофеева хвастанула снимком в обновленном образе Видео
19:03
Российский блогер показал ужасающее состояние оккупированного Чернухино Фото
18:28
Представитель Украины при ООН назвал условие появления миротворцев на Донбассе
18:11
"Перерезали горло": СМИ узнали подробности убийства студенток-иностранок в Харькове Видео
18:00
Природа и эротика: в Сеть выложили подборку снимков обнаженных моделей на фоне пейжазей Фото
17:41
Доллар просел, евро — "застыл": названы курсы валют в Украине на 4 января Видео
17:23
В Украине собрались перекрыть дороги накануне Рождества: где и почему Видео
17:15
В Харькове убили двух студенток-иностранок: опубликованы фото и видео с места преступления Фото Видео
17:04
Скончался легендарный аниматор – создатель "Питера Пена", "Спящей красавицы" и "Золушки" Видео
16:50
Обрушение подъезда в Магнитогорске: еще одна жертва и конец спасательных работ Фото Видео
16:48
Несмотря на отказ Ротару выступать в РФ, ее "протащили" на росТВ Видео
16:30
Руслана в Новый год отыграла многочасовой концерт на чистой солнечной энергии Фото Видео
16:25
Тройное ДТП на Львовщине с участием автоцистерны: есть жертвы, много пострадавших Фото Видео
16:00
"По-домашнему без пафоса": Алла Пугачева продолжает отмечать Новый год с друзьями
15:45
Трагедия в Магнитогорске: две версии случившегося мнение
15:30
Бывшая любовница ДиКаприо "зажгла" голой на Карибах: опубликованы фото 18+ Фото
15:15
Избиение конструктора легендарной "Мрии": в полиции нашли подозреваемых копов Видео
15:08
"Маленькая копия мамы": Светлана Лобода показала фото с 7-летней дочкой
14:45
Гибель младенца из-за лифта в Сумах: правоохранители уже "нашли крайних" Видео
14:37
Климкин объяснил, почему на выборах-2019 не откроют избирательные участки в РФ
14:16
В Киеве десятки домов минимум на день остались без отопления и горячей воды Видео
14:08
"Голос страны-9": стала известна дата премьеры нового сезона проекта Видео
14:05
В "Нафтогазе" рассказали, чем опасны для украинцев монетизированные субсидии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять