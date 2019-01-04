Что ждет Украину в 2019-м?

Судьбу Украины в 2019 году определят выборы / Фото: Reuters

В 2019 году Украину ожидают президентские и парламентские выборы. Они и формируют траекторию развития политической ситуации в стране и вокруг Украины. Первую половину 2019 года будет определять логика борьбы за пост президента Украины, а во второй половине будущего года страна окунется в водоворот парламентских выборов. Лихорадка выборов обусловит высокий уровень политической турбулентности и конфликтности.

По результатам выборов с высокой вероятностью нас ожидают существенные изменения в руководстве страны. Вопрос только в том, насколько кардинальными они будут.

Однозначно прогнозировать победителя будущих президентских выборов в Украине было бы слишком опрометчиво. Но почти наверняка можно говорить о том, что, ни один из фаворитов не в состоянии победить уже в первом туре президентских выборов. Это связано с масштабным кризисом доверия к политическим элитам и ведущим политическим лидерам.

Читайте такжеПочему Зеленский может запросто победитьНа выход во второй тур президентских выборов претендуют от 5 до 7 потенциальных кандидатов на должность главы государства. Во втором раунде борьбы за пост президента Украины будет доминировать логика выбора "меньшего зла".

Возможны несколько разных сценариев результата президентских выборов:

1. Победа экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая накануне старта избирательной кампании лидирует в рейтинговой гонке.

2. Переизбрание действующего президента Украины – Петра Порошенко.

3. Избрание нестандартного ("неполитического") кандидата - Владимира Зеленского.

4. Победа экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

5. Политический кризис в ходе выборов, либо по результатам первого или второго тура голосования.

Крайне маловероятной представляется возможность победы кандидата из лагеря бывших регионалов, хотя он и может выйти во второй тур. Около 5 млн. избирателей, ранее голосовавших за Виктора Януковича и Партию регионов, остались в 2014 году на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Без этих избирателей реванш антимайданных и пророссийских сил на президентских и парламентских выборах не возможен.

Читайте такжеНа Украину надвигается штормВ связи с глубоким кризисом доверия к политическим элитам новый глава государства с самого начала будет опираться на поддержку меньшинства граждан страны. Остальные либо займут выжидательную позицию, либо будут к нему враждебны. Весьма вероятны попытки протестных акций, как в ходе избирательной кампании, так и по результатам первого и второго тура выборов.

При каких условиях возможны попытки протестов? Например, если вдруг попытаются не допустить к выборам, или снять с выборов кого-то из фаворитов. Еще один возможный сценарий – протестная акция сторонников оппозиционного кандидата, который оказался на третьем или даже четвертом месте с минимальным отрывом (менее 1%) от кандидата, занявшего второе место. Также возможны протестные действия со стороны агрессивно настроенных противников президента Порошенко, в случае его победы на выборах. Но если его противником во втором туре будет представитель лагеря бывших регионалов, то вероятность протестной акции представляется не очень высокой.

Маловероятна возможность нового большого Майдана. Большинство украинцев сейчас разочарованы во всех политических лидерах и вряд ли массово выйдут на улицу ради поддержки какого-то одного политика.

Как повлияют результаты президентских выборов на государственную политику и политические процессы в стране?

Если остается нынешний президент, то изменения будут, но не принципиальные, скорее тактического характера. В случае избрания на пост президента Украины Юлии Тимошенко или Анатолия Гриценко нас ожидают более существенные изменения, но преимущественно во внутренней и кадровой политике, и в стилистике президентства.

Читайте такжеПрогноз на 2019 год: чего ждать миру в Новом годуЕсли Юлия Тимошенко попытается реализовать свой сценарий утверждения новой Конституции на всеукраинском референдуме и перехода к "канцлерской республике", это может вызвать организованное сопротивление и всплеск послевыборного политического противостояния.

Гриценко, в случае избрания главой государства, может столкнуться с противодействием парламента, и по причине слабых позиций в Верховной Раде, и в связи с особенностями своего характера.

А вот в случае избрания на пост президента Украины "нестандартного" кандидата, политические элиты могут подстраховаться и провести конституционную реформу, направленную на ограничение полномочий главы государства и трансформацию политической системы страны в парламентскую республику.

Прозападная ориентация внешней политики Украины почти наверняка сохранится при различных исходах президентских выборов, но ее стилистика и тактика может заметно измениться в зависимости от личности нового президента.

Этот фактор будет существенно влиять и на переговоры по Донбассу. В зависимости от него будет определять свою переговорную тактику президент РФ Владимир Путин. Вряд ли стоит ожидать полноценного урегулирования военно-политического конфликта на Донбассе, но при определенных условиях возможны некоторые подвижки либо в вопросе о миротворческой миссии ООН в этом регионе, либо более действенные, чем обычно, договоренности о прекращении огня в зоне конфликта.

Но нельзя исключать и прямо противоположного сценария – эскалации конфликта на Донбассе, в том числе в связи с ростом военно-политического напряжения в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Военные действия на востоке нашей страны могут быть использованы как инструмент давления России на внутриполитические процессы в Украине и во время выборов и в межвыборный период. Воздействие России на президентские и парламентские выборы в Украине будет проявляться и в других формах (от влияния на поведение избирателей через социальные сети до кибер-атак и различных провокаций с целью дестабилизации внутриполитической ситуации).

Результаты президентской гонки, а также развитие политической ситуации после выборов главы государства, существенно повлияют на ход парламентской избирательной кампании. Сразу у нескольких политических сил мы увидим как объединительные, так и разъединительные процессы. Возможно появление новых партий, претендующих на прохождение в Верховную Раду.

Читайте такжеПроект Украина: новогодний прогнозПарламентские выборы скорее всего пройдут по старому избирательному закону. Многие депутаты нынешнего состава Верховной Рады, и не только мажоритарщики, уже ведут активную работу в территориальных избирательных округах, и будут сопротивляться любым существенным изменениям в системе парламентских выборов.

Весьма вероятно, что новый состав парламента будет более раздробленным в партийном отношении, чем нынешняя Верховная Рада. По данным социологов пятипроцентный избирательный барьер могут преодолеть 7-8 политических партий. Обновленный депутатский корпус будет и более поляризованным. В его составе примерно в два раза может увеличиться представительство политических сил, созданных на обломках бывшей Партии регионов. Они не смогут сформировать парламентское большинство, но заметно усилят свое влияние на законодательные процессы.

В связи со всеми этими обстоятельствами будет несколько сложнее создать стабильную и консолидированную коалицию парламентского большинства. В 2019 году произойдет смена правительства. Потенциально это может случиться даже после президентских выборов, если новый глава государства захочет сформировать лояльный для него Кабинет министров, и сможет переформатировать под свои интересы парламентское большинство в нынешней Верховной Раде. Однако если такой сценарий и будет реализован, то это будет переходное правительство примерно на полгода.

Читайте такжеВыборы-2019 решат главный вопрос УкраиныНовый состав парламента, избранный в конце октября 2019 г., сформирует и новую коалицию большинства, и новый Кабинет министров. Периодом обновления и реструктурирования станет 2019 г. и для украинского православия. Начнется жизнь после Томоса. Поместная Украинская Православная Церковь будет переживать процесс становления, но займет ведущие позиции в религиозной жизни страны. А вот Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) ожидают новые вызовы. С высокой вероятностью развернется политическая борьба вокруг правового статуса УПЦ МП и вопроса о ее переименовании.

Не исключены и конфликты в связи с переходом отдельных иерархов и священников УПЦ МП в Поместную Украинскую Православную Церковь. Президентские и парламентские выборы несколько отвлекут общественное внимание от деятельности антикоррупционных институтов, но вполне возможно использование некоторых старых или новых антикоррупционных дел в контексте предвыборной борьбы.

В 2019 г. будет сформирован и начнет свою работу Антикоррупционный суд. Но вряд ли стоит ожидать от него быстрых и революционных результатов, прежде всего по причине процессуальной медлительности украинского правосудия.