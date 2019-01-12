США оказались на пороге гражданской войны

Погромы в Шарлотсвилле/ Reuters

В США начинается хаос. Работа правительства США заблокирована. Уже две недели действует режим так называемого шатдауна, когда финансирование федеральных служащих заморожено, не работают многие правительственные учреждения. Нарастает глухое недовольство общества, но выхода пока не видно.

Формальная причина шатдауна - нежелание демократов в палате представителей с одной стороны и Дональда Трампа - с другой найти компромисс в вопросе строительства стены на границе с Мексикой, стоимостью 5 млрд долл. Однако, эта причина, повторюсь, формальная, так сказать на поверхности. При наличии доброй воли и желании найти компромисс, обе стороны легко достигли бы его. Тем более, что 5 млрд долл для США - это не сумма из-за которой стоило бы парализовать всю работу правительства.

Читайте такжеСША не готовы защитить Украину от РоссииГлубинная причина кризиса - политическая. И она крайне серьезная. Если называть вещи своими именами, то в США началась.... гражданская война. Да, да, господа! Гражданская война, почти такая же какая разворачивается сейчас во Франции. Она пока не сопровождается массовой резней, но это все еще впереди. Любая гражданская война всегда начинается с фазы, когда ясно оформляются два противоположных лагеря, взгляды которых на то, как должна быть организованная жизнь в стране, непримиримы и бескомпромиссны. Америка как раз сейчас и вошла в эту фазу.

По одну сторону баррикады - леволиберальные консерваторы во главе с Обамой и четой Клинтонов, выступающие, по сути, за политкорректный, общечеловеческий демократический социализм, с высоким налогами для богатых и широкие социальные гарантии для всех. С другой - правые консерваторы, у которых неожиданно появился долгожданный лидер в лице харизматичного и упрямого Трампа и, которые выступают за прямо противоположные взгляды: традиционные консервативные ценности, дух предпринимательства, низкие налоги, национальный эгоизм и т.д. Страна разделилась примерно на два равных лагеря. Компромисс между ними уже невозможен. Лидеры обеих сторон стали напрямую обращаться к народу за поддержкой, возбуждая своих сторонников и обливая грязью своих противников.

Читайте такжеС помощью Кремля и Трампа Америка станет тенью самой себяВот к примеру недавний твит Трампа: "MAKE AMERICA GREAT AGAIN!".

Это уже безумная экзальтация! Президент просто написал свой предвыборный лозунг из 4-х слов и его сторонники просто взрываются. 38 тысяч перепостов казалось бы из-за чепухи! Но это не чепуха. Это призыв к единению, к мобилизации, к борьбе за свои идеалы, за свое видение того, какой должна быть Америка будущего. Закрытой стенами от соседей, защищенная пошлинами, национально и экономически эгоистичной и вооруженной до зубов.

В противоположном лагере постят прямо противоположные твиты, призывая к единению своих сторонников на прямо противоположных принципах.

Стороны вошли в клинч и никто не желает отступать, потому что дело приняло принципиальный политический характер. Кто кого!

Демократы уже внесли в палату представителей проект закона об импичменте Трампу. Дональд Трамп, в ответ, обратился напрямую к своим избирателям и намекнул, что будет готов поднять улицу. Позже Белый Дом объявил, что изучает возможность ввести в стране режим чрезвычайного положения, что позволит президенту Трампу начать строительство стены на границе с Мексикой в обход запрета демократов. Стороны идут напролом и, похоже, компромисса не будет.

Так постепенно гражданская война из мирной фазы будет трансформироваться в горячую. Как это будет происходить показали события в Шарлотсвилле (на фото).

Прощай Америка! Ты была прекрасна!