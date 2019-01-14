Какие шансы у Гриценко стать президентом

Анатолий Гриценко идет в президента/ Главред

Выдвижение Анатолия Гриценко не принесло никаких новых аргументов в пользу его способности выйти во второй тур.

Возможно в своих собственных глазах Анатолий Степанович и олицетворяет некую надежду "демократических сил", но на данном поле уже существует такая жесткая конкуренция, что "фигуральное обрубывание судейских рук" и другие жесткости по отношению к корупционерам ничего не решит.

Перечисление фамилий ближайших соратников Гриценко, вышедших с ним на сцену, типа Томенко, Стецькива и Катеринчука навевает тоску образца 2005 года и обещает, что нового будет ничего.

Читайте такжеПочему Петру Порошенко надо сказать "давай, до свидания"Присутствие Найема, Лещенко и Залищук также никакой сверхъестественной повестки дня не обещает - их задача читается, как способ собственным слиянием под Гриценко призвать Андрея Садового и Святослава Вакарчука слить себя под него же. В случае с Садовым это просто не выглядит реальным, а потому выглядит попыткой забрать рейтинг львовского мэра себе.

Вообще, наличие конкуренции - это и есть тот фактор, который создает потолок для Гриценко, который будто бы и действительно застрял в 2005 году, в своих лучших временах.

Тогда называться демократической оппозицией и козырять широким объединением имело смысл - Леонид Кучма был вполне жестким диктатором, который породил цензуру и массовые репрессии в интересах Виктора Януковича.

Объединение прозападных антидиктаторов, в общих чертах выступающих против всего плохого и за всё хорошее, было безальтернативным способом сменить вектор развития страны от превращения в Беларусь на условный способ стать одной из стран Прибалтики или даже Польшей.

Сейчас это абсолютно неактуально.

Сменить действующего президента сможет далеко не только Гриценко.

Читайте такжеПерекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило ПорошенкоПри этом, Порошенко, при всех желаниях стать очень жестким, массовые репрессии не включил и уже, скорее всего, включать не будет. Тотальную цензуру он ввести при всем своем желании также не способен - мир поменялся и теперь конкуренция во мнениях достигается даже в комментариях сетевых ботов.

Плюс, сам Петр Алексеевич позиционирует себя, при всех его минусах, в качестве прозападного политика, который якобы ведет страну в ЕС и НАТО. Более того, он декларирует себя безальтернативным, кто это вообще способен сделать.

Надо также сказать, что Юлия Тимошенко еще со времен выборов 2009 года оставила в душе коллективного украинского избирателя определенный след единственного представителя демократических сил, который мог победить Януковича.

Отсюда, собственно и большая часть ее нынешнего электорального успеха. Ведь многие люди, верившие в эту мантру образца 2009 года, остались верными нехитрой мысли, будто бы страна пошла не в том направлении тогда. Что Юля должна была возглавить Украину тогда, но "избиратель ошибся", "Ющенко подыграл Януковичу" и прочее. Теперь многие из носителей подобных мыслей, органично считают, что Юля заслужила, выстрадала и обязана получить еще один шанс.

Потому эксплуатация "единственного" лидера демократических сил Гриценко - выглядит очень слабой попыткой взять лидерство на фланге. Тем более без каких-либо внятных объяснений - для каких целей полученная власть будет использоваться. У избирателя просто не появляется осязаемых причин для того, чтобы стало ясно - для чего забирать власть у одних людей и передавать ее Анатолию Степановичу.

Читайте также15 причин не голосовать за ПорошенкоПо ощущениям, Гриценко так и не стал игроком высшей лиги. По сравнению с ним даже Садовой продолжает выглядеть более перспективным, хотя от его рейтинга постоянно кто-то или что-то откусывает некие куски. Как минимум, потому что он явно развивает горизонтали, усиливает местную партийную инфраструктуру и чуть более яркий. Тимошенко же здесь остается явным фаворитом, заранее предложив такой формат претензий на власть, который до сих пор ни один из других игроков не смог перебить. Владимир Зеленский, влетевший в электоральные поля, играет абсолютно на ином фланге, откусывая куски совершенно иных политиков.

Отсюда и главный вывод, проистекающий из выдвижения Гриценко: его нынешний рейтинг - это в целом его потолок. Если он политик с действительно серьезными амбициями, он должен по собственному решению снимать свою кандидатуру в пользу слияния с Андреем Садовым, усилить его персонально в расчете на пост премьер-министра после создания единой партии и победы ее на парламентских выборах. Но этот вариант не выглядит реальным, поскольку Гриценко очевидно верит в то, что своим блеклым форматом способен все таки удовлетворить народные чаяния. Пусть верит.