Петр Алексеевич, вы будете лучшим митрополитом!

Порошенко накануне выборов начал томос-тур Украиной / GettyImages

Про главу АП Игоря Райнина СМИ в последние пару дней все чаще пишут, что Порошенко считает его предателем после якобы заявления Райнина в кругу своих, что Петр Алексеевич не выиграет выборы. На самом деле, после того, как Порошенко сдал Харьковщину Геннадию Кернесу под выборы, Райнин подал заявление об отставке ещё в середине декабря. Лично я слышал об этом с подтверждением из нескольких источников ещё в 20-х числах декабря. Отставку не афишировали, чтобы не палить радость от Томоса и объединительных процессов. Судя по сливам в последние несколько дней тему начинают педалировать.

Почему так?

Читайте такжеХаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтингЗдесь все очевидно. Порошенко на выборах не может опираться на государственный аппарат, потому что сам приложил руку к его разложению. А результат на выборах требует организации процесса. А у кого такая организация есть? У местных баронов вроде Кернеса, Труханова.

В итоге, во многом губернаторы играют чисто номинальную роль. Что отражает слабость центральной власти. Киев должен договариваться с местными и региональными элитами, а государственный аппарат оказывается в роли статистов.

В результате чиновников вроде Райнина ставят перед фактом, что вертикаль на самом деле вертикаль, а чиновник на самом деле не чиновник и статист.

Феодальные отношения - один из ключевых столпов существующего государства. А ситуация вокруг Райнина просто ещё одна иллюстрация, почему 31 марта нужно сказать Петру Алексеевичу: "Вы настолько впечатлили нас своими успехами, что вам самое дело возглавить митрополию ПЦУ. Вы будете лучшим митрополитом, а касательно президента .... спасибо, достаточно."