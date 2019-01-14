Глава АП разуверился в победе Порошенко на выборах и "нарвался" на проблемы - СМИ

14 января 2019, 13:41

Игорь Райнин якобы заявил о планах создать партию, которая могла бы стать "спасательным кругом" для команды нынешнего президента.

Ложкин, Порошенко, Райнин
Глава АП Игорь Райнин (в центре) / УНИАН

Главу Администрации президента (АП) Игоря Райнина могут уволить, поскольку он усомнился в победе Петра Порошенко на предстоящих в марте президентских выборах. 

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на источник в АП. 

По информации собеседника издания, накануне Райнин якобы собрал своих приближенных и заявил об отсутствии у Порошенко перспектив переизбраться на второй срок.

"(Райнин) сказал, что у него есть план создать партию, которая могла бы стать "спасательным кругом" для команды нынешнего президента, пока она еще имеет административный ресурс", - рассказал источник издания.

Узнав об этом, Порошенко созвал срочное совещание, на котором назвал Игоря Райнина "предателем" и предложил уволить его.

Другой источник издания, знакомый с ситуацией, усомнился в смене Райнина. "Такое увольнение могут расценить как бегство людей от Порошенко и что корабль президента дал течь. Просто очень жестко с ним поговорят", - считает он.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

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Украина Петр Порошенко администрация президента
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