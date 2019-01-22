Настоящая Злука в Украине наступит, когда мы перестанем доказывать, что мы едины

В Украине празднуют день Соборности / УНИАН

Сегодня будет много пафосных постов по акту Злуки, но реально 22 января превратилось в один из самых смешных и натянутых государственных "праздников", особенно сегодня, когда власть на этих выборах осознанно взяла курс на сегментацию и раскол. Зачем специально доказывать кому-то, что мы едины? Сама попытка наводит на мысль, что здесь что-то не чисто. Какое может быть единство, если за абсолютно адекватный вопрос о коррупции на русском языке президент начинает истерично вопить о кремлёвских агентах? Это Злука, когда в гуманитарной политике навязывается на каком языке ты имеешь право говорить и по какой квоте, а сказанное на русском стыдливо прикрывают переводом?

На самом деле, в Украине не нужно кричать о Злуке, потому что большинство людей и так мирно сосуществуют, пока политики не суют своё рыло в бытовые отношения. А суют они только потому, что просрав огромный потенциал страны за 27 лет, все сложнее поддерживать фикцию перемен. Поэтому ставка делается на Злуку в форме архаичных отношений, эксплуатация которых вызывает зловещие призраки прошлого в духе "сивоЇ давнини" которые вызываются к жизни путём чириканья пустых речевок на Софиевской площади под унылый топот замёрзших бюджетников. Вот это и есть истинный акт Злуки - коррупционеров-имитаторов и архаичного бюджетного элемента, который ненавидит собственную эксплуатацию, но не в силах её остановить.

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоПотому с одинаковой покорностью ходил на Первое мая при коммуняках, сегодня на Акт Злуки, а придет не дай Бог Путин, завтра на той же Софиевской площади будут стоять с портретами Путина уныло восхваляя акт "восстановления исторической справедливости".

Поэтому истинная Злука в Украине будет тогда, когда мы перестанем доказывать, что мы едины. В нормальной семье никто не кричит на базарной площади, что они нормальная семья. Потому что все окружающие это и так знают. Дети накормлены, во дворе чисто, никто не орет друг друга, не слышен женский плач украдкой после разборок с мужем. Вот это и есть признак настоящей Злуки. Когда в головах порядок и во дворе порядок и никто не прикрывается картонными картинками и улыбками, прикрывающими нравственную пустоту и физическую нищету.