День Соборности Украины: история праздника и поздравления властей

В понедельник, 22 января, Украина, празднует День соборности.

Именно в этой день в 1919 году, практически столетие назад, был провозглашен "Акт воссоединения" ("Акт злуки") Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР).

Официальным праздником в уже независимой Украине День соборности стал после соответствующего указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. Через 12 лет, в декабре 2011-го, уже президент Виктор Янукович отменил празднование Дня свободы и Дня соборности и учредил общий праздник День соборности и свободы 22 января.

Почти через три года, в ноябре 2014-го, президент Петр Порошенко учредил празднование Дня достоинства и свободы 21 ноября, вернув празднование Дня соборности на 22 января.

Кроме того, в Украине с 1990 года появилась неофициальная традиция праздновать День соборности, выстраиваясь в "живую цепь". Именно тогда впервые около трех миллионов украинцев взялись за руки, "соединив" Киев и Львов.

"Мы все разные, но нас объединяют общие ценности, общие идеалы и устремления. Мы - большая крепкая семья всех граждан Украины. От Запада к Востоку, от Севера до Юга - Украина неделимая соборная и единая!", - поздравил украинцев через свою странице в Facebook Президент Петр Порошенко.

"Объединить годами разделенные украинские земли в пределах одного государства - такой была мечта руководителей ЗУНР и УНР. И 22 января 1919 это стало реальностью - Акт Злуки был провозглашен на Софийской площади в Киеве. Единые, соборные и независимые. Тогда, сейчас и навсегда! Слава Украине!", − не остался в стороне и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.