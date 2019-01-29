Как Гриценко победить на выборах президента

Анатолий Гриценко еще может победить на выборах / Главред

Анатолий Гриценко со всеми его минусами, блеклостью и отсутствием внятной уверенной определенности, тем не менее сильно напрягает своих конкурентов.

Пусть эти напряги послужат нам причиной проанализировать оптимистический сценарий для Анатолия Степановича и всей его команды.

Допустим, кандидату Гриценко удастся убедить людей в своей эксклюзивной честности. При этом, также придется допустить, что по принципу выдвижения единого кандидата от демократических сил окончательно расколется Самопомощь, внутри которой уже, как известно, существуют люди, которые настаивают на слиянии с партией Гриценко и снятии с выборов кандидатуры Садового.

Читайте такжеКакие шансы у Гриценко стать президентомДопустим, что Егор Соболев сумеет убедить еще несколько нардепов, возможно присоединится Семенченко - они сделают заявление и выйдут из Самопомощи. Это способно как минимум откусить еще немного от партии львовского мэра. Его могут обвинить в нежелании менять страну, в узкополитическом мышлении, короче всячески жестко отработают в пользу Гриценко.

При игре на мизерах, где каждая тысяча голосов может вдруг сыграть решающую роль, это способно добавить Анатолию Гриценко пару баллов и он окажется в состоянии опередить Порошенко в борьбе за второе место.

На этом оптимизм закончим и перейдем к факторам, которые способны помешать Гриценко возглавить фланг прозападной объединенной демократической оппозиции.

Уязвимость даже к намекам на простую критику, противодействие Садового, выдвижение Игоря Смешко - вот только видимые в последнее время основания сказать, что пока трудновато смотреть на Гриценко с оптимизмом.

Начнем с его интервью на "Першому національному" Данилу Мокрику. Там Анатолий Гриценко умудрился создать для себя конфликт, отказываясь комментировать высказывание Балоги про обращение к нему за помощью.

Пятикратный уход от ответа на простой вопрос - безусловно, не обман. Но плюсов в пользу самого честного не добавляет. Что такого в персоне Балоги, что Гриценко настолько болезненно реагирует на особенности отношений с ним? И сколько еще таких фигур, отношений с которыми он будет стыдиться и резко отказываться комментировать?

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоСо стороны конкурента Садового тут же воспользовались темой Балоги, как больной мозолью Анатолия Степановича. Сюжет на канале "24", который связывают с львовским мэром, выпустил сюжет в духе предвыборной антирекламы явно направленный против Гриценко. Тем самым Андрей Садовой продемонстрировал, что намерен стать проблемой для роста рейтинга и готов кусаться за каждый голос.

Сам лидер "Громадянської позиції" несколько раз в том же интервью на "УТ-1" говорил о том, что еще два года назад якобы был готов распускать партию и вливаться в полном объеме в "Самопомощь" без каких-либо амбиций. По его словам, переговоры с Садовым назначены на начало февраля, где и должно быть принято решение о том, объединяться или нет, и если "да", то в каком формате.

Состоятся эти переговоры или нет, но Садовой уже продемонстрировал, что не готов видеть на этих переговорах себя в качестве второго номера. Только полное равенство.

Готов ли будет к такому формату сейчас сам Гриценко и понимает ли, что реальная политическая конкуренция с Садовым способна лишить шансов оба политических образования - это большой вопрос. Садовой показал, что готов нападать первым - это значит, маленький Исус в его голове способен выкидывать разные неожиданные коленца и борьбы в белых перчатках не будет.

Последний видимый фактор - выдвижение Смешко. Странным образом небольшой резонанс, связанный с его выдвижением случился сразу после съезда партии Гриценко. Некоторые обозреватели предполагают, что Смешко купирует Гриценко в образе "честного военного", создавая ему альтернативу и останавливая его потенциальный рост, как потенциальному Верховному главнокомандующему из "армейских".

Главный вывод этого обзора дел на фланге Гриценко такой: Анатолий Степанович сможет забраться на второе место, если отбросит сомнения и начнет прыгать выше своей головы.

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоПолитику с амбициями возглавить Украину в такой момент истории надлежит демонстрировать явно больше определенности и лидерских качеств.

Если решил претендовать на лидера всех честных - будь сам максимально честным - говори публично, что думаешь и как есть, не уходи от ответов на вопросы.

Решил быть лидером всего фланга, взял первую рейтинговую позицию - ищи возможности открыто вести за собой весь фланг, диктовать публично условия, предлагать формат слияния, не жди очередных переговоров, не рассчитывай, что с тобой будут считаться, как с первым просто так.

Решил, что являешься хорошим альтернативным ВГК - начинай демонстрировать, какие решения ты будешь принимать, как лидер армии.

Вызовы, которые стоят перед Гриценко - никак не рядовые, но и амбиции у него максимальные. Возможно он действительно очень честен и способен быть лидером, но сейчас именно самое время начинать показывать все способности для этого.