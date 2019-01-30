Путин отыграется на Украине за Венесуэлу

Максим Кухар

журналист

30 января 2019, 10:54

Гадюшник в ЕС начал мастерить Владимиру Путину декорации для нового преступления.

Путин,хитрый
Путин,хитрый / Reuters

Недавно командир наших сил в Донбассе предупредил о том, что РФ подгоняет новые войска к границе. И в это же время подконтрольная врагу ОБСЕ запускает дипломатический план прикрытия будущей военной операции, конечно же, новый мирный план урегулирования.

Чтобы новыми вариациями болтовни о мире прикрыть подготовку операции. Ну и создать один из поводов для вторжения. Ведь когда пособники РФ из ЕС и ОБСЕ снова будут давить на наших договариваться с донецкими куклами Москвы, как со стороной конфликта, то наши конечно откажутся.

Читайте такжеПрогноз удара Путина по Украине: как это будетЭто даст повод русским и европейским СМИ завопить о срыве Украиной нового мирного плана, а, значит, спровоцировать нападение войск РФ, которые будут "просто вынуждены вмешаться в конфликт, раз одна из сторон проявляет такую душевную черствость в деле спасения страдающих мирных жителей".

Вот теперь больше верю, что вторжение близится, раз гадюшник в ЕС начал мастерить Владимиру Путину декорации для нового преступления.

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Донбасс Украина Владимир Путин мирный план
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