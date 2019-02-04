Проект "Новороссия" благополучно "сдулся"

Идея построения "Новороссии" и "русского мира" окончательно провалилась. Потому что этот мир только называется "русским", а де-факто является "советским".

Эта попытка восстановить советскую систему менеджмента привела к тому, что мы имеем сейчас – "ЛДНР", дыру, где жить становится все тяжелее, где силовой менеджмент связан с коррупционными схемами контроля над "серыми" поставками угля, стали и т.д. Работы нет, экономика стагнирует, нагнетается истерия. При этом идут попытки установить ту самую идеократию, идея которой заканчивается на том, что вокруг враги и потому надо сплотиться вокруг какого-то местного начальника.

Мы видели, как главой "ЛНР" "выбрали" Плотницкого, подав его, как "представителя народа". И вдруг его убрали, поставили другого, тоже представив, как представителя народа. А теперь народ, вытаращив глаза, принимает нового начальника, представителя "русского мира".

Все это – "совок". И такой "совок" никому счастья не приносит: ни Приднестровью, ни Южной Осетии, ни Абхазии, ни "ДНР", ни "ЛНР".

Читайте также"Пьяный дегенерат": Ходаковский и Басурин устроили склокуЧто касается "Новороссии", то это – мормышка для людей, которые до сих пор тоскуют по Советскому Союзу. Такие люди есть везде, и это нормально – всегда есть такое явление как ностальгия.

Кроме того, многие люди при Советском Союзе, особенно на Донбассе, действительно жили лучше по той простой причине, что в советские время добыча угля там дотировалась, потому что считалось, что это – центр пролетариата, который нужно поддерживать. При том что добыча угля была экономически невыгодной. Но люди тоскуют по этим временам.

Самое большое развитие Донбасс получил в конце 19 века, когда шла очень быстрыми темпами индустриализация. И этот регион давно встроился в европейский контекст и понемногу отходил от индустриального шока к постиндустриальной экономике. Сейчас идет перестройка от стале-угольного индустриального кластера к постиндустриальной сервисной экономике (с торговлей, средствами связи, компьютерами, банками и т.д.). Это совершенно нормальный европейский путь.

Читайте такжеПочему возврат Донбасса Украине не светитТа часть Донбасса, которая осталась в украинском правовом пространстве, движется по этому пути быстрее и в правильном направлении, по сравнению с "ЛДНР", которые, по крайней мере, в своих лозунгах, пытаются восстановить советскую индустриальную мощь – это контрпродуктивно и против нормальных тенденций развития экономики и общества. Уже сейчас понятно, что русским людям в Харькове, Одессе, Сумах, Днепре живется благополучнее и спокойнее, чем в "ЛНР" и "ДНР". А через три-четыре года все это будет еще более очевидно.

Так что проект "Новороссия" благополучно "сдулся". Путин уже несколько лет не употребляет этого термина, а господин Дугин, который его актуализировал, все реже встречается в кремлевских кабинетах. Он – автор проекта, который рухнул. Поэтому я думаю, что "Новороссия" кончилась.

Теперь на территории бывшего Донбасса будут существовать параллельно два региона. При этом то, что находится к западу от двух этих новообразований, развивается успешнее, и с каждым годом это будет очевиднее. Просто потому что его развитие соответствует глобальным тенденциям перехода от индустриального прошлого к постиндустриальному будущему.