В России закончились деньги на "гумконвои" для оккупированного Донбасса

В России закончились деньги на "гумконвои" / mchs.gov.ru

Последний "гумконвой" в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей РФ отправляла еще в декабре 2018 года, а на новые поставки денег в российском бюджете не нашлось.

Причиной является отсутствие финансирования МЧС России в начале этого финансового года по статье закупки "гуманитарного груза" для жителей ОРДЛО, пояснил нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

При этом он напомнил, что в период с 2014 по 2018 гг., РФ осуществила доставку 84 "гумконвоев", а поставки осуществлялись примерно 1 раз в месяц.

В 2014-ом году РФ прислала 10 "гумконвоев", в 2015-ом – 38, в 2016-ом – 11, в 2017-ом – 13, в 2018-ом – 12.

Напомним, ранее в украинской разведке подчеркивали, что под видом "гумконвоев" на временно оккупированную территорию Донбасса РФ завозит грузы военного назначения для боевиков.