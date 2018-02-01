В разведке рассекретили, что привез российский "гумконвой" боевикам Донбасса

На временно оккупированную территорию Донбасса очередной "путинский гуманитарный конвой" привез груз военного назначения для боевиков.

Об этом рассказал спикер на брифинге, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, боевикам доставили технические средства разведки и радиостанции.

"Несмотря на заявления руководства Российской Федерации в отношении исключительно мирного назначения грузов таких вот "конвоев", они являются одним из способов поддержки захватчика и псевдогосударственных террористических образований на востоке Украины. Главным наполнением т.н. "гуманитарных" грузов на оккупированные Россией территории Украины, прежде всего является оборудование военного назначения для боевиков", — говорится в сообщении.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие, амуницию и другую помощь.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предположил, что в автомобилях, которые, по информации РФ и боевиков, перевозят гуманитарку, может находиться "живая" сила.