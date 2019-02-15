Почему украинцы обречены покупаться на фейковых политиков

Украинцы пришли на фейковый митинг в Одессе/ Фото: 048.ua

По одной тысяче гривен на нос – столько могли заработать киевляне и одесситы за час работы несколько дней назад. Работа заключалась в том, чтобы прийти в указанное место, постоять один час и тем самым поддержать кандидата в президенты Сергея Филатова. Киевлян звали на Андреевский спуск, одесситов – к Дюку у Потёмкинской лестницы. Все желающие пришли вовремя, некоторые выдвинулись семьями. По команде покричали фамилию "Филатов". Кое-кто даже попытался объяснить, почему его поддерживает. Многие согласились прийти ещё, привести друзей – за дополнительное вознаграждение. И продать свой голос за Филатова за 500 гривен.

Читайте такжеПорошенко сделал две "темные" ставки на выборах-2019Но человек, ради которого люди собрались, упал в канализационный люк и умер. Так написали в соцсетях организаторы митингов. Хотя ещё в процессе агитации кое-кто начал понимать: собравшихся надули, развели, как лохов. Вскоре подозрения подтвердились: остроумные и невидимые пранкеры посмеялись над любителями лёгкого заработка "под выборы". Никакого Сергея Филатова в списке кандидатов на президентский пост нет, и никогда не было.

Вряд ли случившееся послужит украинцам уроком. Сотни тысяч, если не миллионы сограждан и дальше будут вестись на подобные розыгрыши. Даже те, кто попался на развод с фейковым политиком Филатовым, утрутся и с большой вероятностью откликнутся на подобный призыв снова и снова. А вдруг на этот раз политик будет настоящим – и деньги заплатят. Не по тысяче гривен, но по двести на нос – тоже неплохо. По сто – ладно, так и быть, но только сегодня. Здесь и сейчас, сразу, пока не закрылся ближайший магазин.

Украинские политики уже больше двадцати лет дарят избирателям вот такое сиюминутное счастье. Правда, до 2007-го года оно конвертировалось в так называемые "продуктовые наборы". Их придумал миллионер Леонид Черновецкий, когда собрался на парламентские выборы 1996 года. Тогда над ним висел дамоклов меч уголовного преследования.

Читайте такжеДля победы на выборах Зеленскому не хватает только одногоСпасти Черновецкого от статьи мог только депутатский мандат. Чтобы гарантированно проскочить, он решил баллотироваться в Дарнице, на тот момент – одном из самых бедных районов Киева. В 1990-х годах постепенно начали закрываться многие предприятия, расположенные там. Как раз накануне выборов остановился завод радиоэлектроники, на котором работали около 30 тыс. человек. Люди оказались без работы. Поэтому именно в Дарнице под эгидой Черновецкого создаётся благотворительная столовая "Стефания". А два раза в год: первый — к Новому Году и Рождеству Христову и второй — к Пасхе и ко Дню победы малообеспеченные жители Дарницкого района, прежде всего - участники войны, инвалиды, многодетные семьи, "чернобыльцы", - получали от Черновецкого продуктовые наборы. Людям, которые не могли самостоятельно передвигаться, продукты приносили домой.

Ноу-хау подхватили политики всех уровней не только в Киеве, но и по всей Украине. Сработал эффект, открытый академиком Павловым с помощью известных экспериментов с собаками. Люди, причём не всегда – малообеспеченные, стали прямо ассоциировать любые выборы с немедленным получением небольшого количества бесплатных благ. Очень быстро дошло до того, что электората перестала интересовать личность кандидата. Главное – способен ли он что-то дать гражданам, которые даже не всегда готовы были поддержать его голосом. Уже в 2006 году утвердилась схема народного протеста: "Я возьму, что он даёт, но голосовать за жулика принципиально не буду".

Но прецедент, описанный в начале, был бы невозможен, остановись политики на бесплатных пакетах с гречкой, шпротами и постным маслом. Как показало время, продуктовые наборы – предыстория. Сама же история начинается весной 2007-го. Тогдашний президент Виктор Ющенко признаёт наличие в стране системного политического кризиса. Возглавляемая Юлией Тимошенко оппозиция соглашается с главой государства: "Ага, а мы давно это говорили!" По согласию сторон парламент досрочно распускается, начинается избирательная кампания. Её ноу-хау – так называемые "мини-Майданы", которые неофициально называют "платными Майданами". В разные точки сперва Киева, затем – других крупных городов, собираются митингующие под флагами той или иной партии. За то, что люди пришли постоять и покричать нужные лозунги, им платят посуточно. Тариф – от 50 гривен, по тем временам нормально.

Читайте такжеВоенная карта, или Как Порошенко намерен хитро выиграть выборыЧем дальше, тем выше поднимались ставки. Сегодня не проблема найти в поисковой системе интернета видео, которое фиксирует процесс оплаты труда профессиональных митингующих. Не меньше информации, показывающей, кто, кого, когда, где и как кинул на деньги. Ни одна из политических партий не может похвастаться тем, что не заряжала живыми деньгами митинги в свою поддержку и/или аналогичные собрания в знак какого-нибудь протеста. Люди ловят в соцсетях подобную информацию, уже давно не задумываясь, за кого митинг и против чего. Главное: если придёшь – получишь денежку. И показательно, что сакральные 100-200 гривен за митинг ещё никого от голодной смерти не спасли.

Поверить в фейкового политика Филатова тем проще, что избирателям давно и глубоко плевать даже на узнаваемых кандидатов. Ведь в списке претендентов на булаву небывалое количество – сорок четыре человека. Всех не упомнишь. Да и зачем, если отовсюду разгоняется призыв голосовать за новые лица против опостылевших старых. А вдруг некто Филатов – то самое новое лицо, не имеющее поддержки из-за козней зловредных олигархов? Обещанная тысяча гривен вместо привычных двух сотен окончательно отметает все подозрения.

Политики сами планомерно нивелируют свой статус в глазах украинцев вот уже третий десяток лет. Потому для избирателей они – безликие толстосумы, готовые ситуативно поделиться, как принято считать, ворованным. Значит, появится ещё не один фейковый кандидат. Не обязательно в президенты.