Какие "газовые" проблемы ждут Украину

В Украине при поддержке Запада родился монополист, который не может нажраться.
Украинскую ГТС без иностранных инвесторов ждут тяжелые времена. Что бы нам ни рассказывала сладкая парочка из Нафтогаза, две трети прибыли НАК - это плата за транзит российского газа через нашу территорию. Потери будут большими, потому что не сделано ничего, чтобы интегрировать нас в европейскую систему. Так и не создан "газовый хаб" на наших газохранилищах, которые являются крупнейшими в Европе. Мы так и не начали покупать газ на восточной границе. Не исключено, что имеет место быть откровенное вредительство со стороны Коболева и Витренко с целью "раздерибанить" ГТС. Возможно, это даже игра самого Газпрома.
У Украины проблемы будут еще и потому, что Северный поток-2 будет достроен.
Читайте такжеПочему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газЭтот трубопровод - пример того, что, когда надо, европейцы так игнорируют собственные требования, что "аж гай гуде": например, прокладка СП-2 является нарушением Третьего энергопакета. Когда европейцам выгодно, они могут "не заметить" какие-то правила. Особенно если бывший канцлер сидит в России, в наблюдательном совете Газпрома. При этом Герхард Шредер сначала подписал гарантии по Северному потоку-1, а потом после ухода с поста канцлера возглавил этот поток. Нам бы европейцы сказали, что это – коррупция. А для себя так и надо поступать.
На США в вопросе борьбы с СП-2 особо надеяться не стоит, мы должны понимать, что Украина для Вашингтона – временный союзник. Америка, прежде всего, хочет продавать собственный газ Европе, а не заботится об интересах Украины. Пока США не додавили Европу. Единственное, что они сейчас могут сделать – ввести санкции против тех компаний, которые будут пользоваться услугами Северного потока-2. Это по силам США, и они могут это сделать, если захотят. Но пока что нет серьезной реакции США, и Северный поток-2 потихоньку строится.
Другой проблемой Украины является то, что через МВФ нам навязали покупку полтавского газа по цене Дюссельдорфа, плюс еще какие-то 30-40 долларов на каждую тысячу кубометров. Покупку у каких-то мутных компаний через Европу. Это бред. Можно спокойно смешивать газ украинского производства, у которого себестоимость около 100-150 долларов, с импортным в пропорции две третьи импортного, треть – нашего, и брать среднюю цену.
Бред, который нам навязывают неолибералы и "эксперты" – это не рыночная цена. Рынок – это спрос и предложение. А у нас нет рынка. У нас есть монополист, который не может нажраться. Он будет постоянно задирать цены, чтобы у Коболева была отличная зарплата. Этот монополист будет убивать все население, будет убивать всю теплоэнергетику и промышленность, чтобы заработать себе денег. Уже создана целая мафиозная группировка, прямо говоря, с участием западных представителей. "Нафтогаз" убивает всю экономику и страну.
Читайте такжеПодорожание газа: как власть делает из украинцев оленейДе-факто нефть и газ уже выведены из-под юрисдикции государства, хотя на 100% ему принадлежат. Есть тетя Клэр Споттисвуд, глава наблюдательного совета Нафтогаза, которая сидит в Лондоне и неясно, чем занимается. Чем занимается Герхардт Шредер в России, я понимаю: он защищает интересы Германии, продвигает интересы бизнеса, страны, поливает говном нашу страну, потому что она для него – конкурент. У него такая работа. А вот чем занята эта тетя, которая выписала Коболеву премию, которую он, не получив, сразу же отправил в США? И этот аморальный тип успел облить дерьмом нашу страну, заявив, что "Украина – это failed state". Хотя таких денег, как здесь, он нигде бы не заработал! Это к слову о моральных качествах ребят.
Так что заявление Тимошенко о возможности снизить цену на газ в два раза – вполне реалистичное.
А предвыборное обещание г-на Каплина снизить цену на газ в четыре раза – это уже троллинг Тимошенко. У человека свои политические интересы. При этом он является членом фракции БПП. Конечно же, по странному стечению обстоятельств.
Подчеркиваю: снижение цены на газ в два раза вполне возможно. Сейчас официальная рентабельность Укргаздобычи составляет 300%. С такой рентабельностью могут продаваться только наркотики. Так что наши цены на газ равносильны тому, если бы наш хлеб продавали нам же по цене "Пекин+". Смешно, но именно так нам продают газ, который добывается в Полтаве и Харькове, газ, принадлежащий народу.