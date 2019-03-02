Какие "газовые" проблемы ждут Украину

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
2 марта 2019, 08:46

В Украине при поддержке Запада родился монополист, который не может нажраться.

Коболев, Витренко, Нафтогаз
Андрей Коболев и Юрий Витренко / УНИАН

Украинскую ГТС без иностранных инвесторов ждут тяжелые времена. Что бы нам ни рассказывала сладкая парочка из Нафтогаза, две трети прибыли НАК - это плата за транзит российского газа через нашу территорию. Потери будут большими, потому что не сделано ничего, чтобы интегрировать нас в европейскую систему. Так и не создан "газовый хаб" на наших газохранилищах, которые являются крупнейшими в Европе. Мы так и не начали покупать газ на восточной границе. Не исключено, что имеет место быть откровенное вредительство со стороны Коболева и Витренко с целью "раздерибанить" ГТС. Возможно, это даже игра самого Газпрома.

У Украины проблемы будут еще и потому, что Северный поток-2 будет достроен.

Читайте такжеПочему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газЭтот трубопровод - пример того, что, когда надо, европейцы так игнорируют собственные требования, что "аж гай гуде": например, прокладка СП-2 является нарушением Третьего энергопакета. Когда европейцам выгодно, они могут "не заметить" какие-то правила. Особенно если бывший канцлер сидит в России, в наблюдательном совете Газпрома. При этом Герхард Шредер сначала подписал гарантии по Северному потоку-1, а потом после ухода с поста канцлера возглавил этот поток. Нам бы европейцы сказали, что это – коррупция. А для себя так и надо поступать.

На США в вопросе борьбы с СП-2 особо надеяться не стоит, мы должны понимать, что Украина для Вашингтона – временный союзник. Америка, прежде всего, хочет продавать собственный газ Европе, а не заботится об интересах Украины. Пока США не додавили Европу. Единственное, что они сейчас могут сделать – ввести санкции против тех компаний, которые будут пользоваться услугами Северного потока-2. Это по силам США, и они могут это сделать, если захотят. Но пока что нет серьезной реакции США, и Северный поток-2 потихоньку строится.

Другой проблемой Украины является то, что через МВФ нам навязали покупку полтавского газа по цене Дюссельдорфа, плюс еще какие-то 30-40 долларов на каждую тысячу кубометров. Покупку у каких-то мутных компаний через Европу. Это бред. Можно спокойно смешивать газ украинского производства, у которого себестоимость около 100-150 долларов, с импортным в пропорции две третьи импортного, треть – нашего, и брать среднюю цену.

Бред, который нам навязывают неолибералы и "эксперты" – это не рыночная цена. Рынок – это спрос и предложение. А у нас нет рынка. У нас есть монополист, который не может нажраться. Он будет постоянно задирать цены, чтобы у Коболева была отличная зарплата. Этот монополист будет убивать все население, будет убивать всю теплоэнергетику и промышленность, чтобы заработать себе денег. Уже создана целая мафиозная группировка, прямо говоря, с участием западных представителей. "Нафтогаз" убивает всю экономику и страну.

Читайте такжеПодорожание газа: как власть делает из украинцев оленейДе-факто нефть и газ уже выведены из-под юрисдикции государства, хотя на 100% ему принадлежат. Есть тетя Клэр Споттисвуд, глава наблюдательного совета Нафтогаза, которая сидит в Лондоне и неясно, чем занимается. Чем занимается Герхардт Шредер в России, я понимаю: он защищает интересы Германии, продвигает интересы бизнеса, страны, поливает говном нашу страну, потому что она для него – конкурент. У него такая работа. А вот чем занята эта тетя, которая выписала Коболеву премию, которую он, не получив, сразу же отправил в США? И этот аморальный тип успел облить дерьмом нашу страну, заявив, что "Украина – это failed state". Хотя таких денег, как здесь, он нигде бы не заработал! Это к слову о моральных качествах ребят.

Так что заявление Тимошенко о возможности снизить цену на газ в два раза – вполне реалистичное.

А предвыборное обещание г-на Каплина снизить цену на газ в четыре раза – это уже троллинг Тимошенко. У человека свои политические интересы. При этом он является членом фракции БПП. Конечно же, по странному стечению обстоятельств.

Подчеркиваю: снижение цены на газ в два раза вполне возможно. Сейчас официальная рентабельность Укргаздобычи составляет 300%. С такой рентабельностью могут продаваться только наркотики. Так что наши цены на газ равносильны тому, если бы наш хлеб продавали нам же по цене "Пекин+". Смешно, но именно так нам продают газ, который добывается в Полтаве и Харькове, газ, принадлежащий народу.

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