Почему Порошенко не будет срывать выборы

Порошенко не будет срывать выборы / УНИАН

Идея, что Петр Алексеевич, боясь проигрыша, пойдет на некое обострение политической ситуации и соврет выборы, не нова. И чем ниже рейтинг действующего президента, тем чаще ее озвучивают те, кто верит в несменяемость нынешней власти.

Однако, по моему мнению, эта идея ошибочна. Срыва выборов не будет потому, что для этого просто не будет подходящего момента. Петр Порошенко серьезно ведет предвыборную кампанию. И, вероятно, считает ее довольно эффективной. Он вообще склонен себя переоценивать.

Читайте такжеЧто может помешать Порошенко снова стать президентомКроме того, как нам любезно сообщили СМИ, его штаб организовал массовую скупку голосов и взял под контроль большинство ТИК путем регистрации технических кандидатов. То есть президент имеет все основания рассчитывать на то, что он выйдет во второй тур и там поборется за победу. Несмотря даже на то, что опросы дают ему не много шансов. В таких условиях срывать выборы глупо. Кроме того, стремно.

Ибо посольство на такие фокусы разрешения не давало. Для Запада второй подряд незаконный переход власти в Украине - это уже перебор. Тем более, что и необходимости в этот раз никакой нет.

С другой стороны, если после выборов окажется, что все расчеты не оправдались и Порошенко проиграл, срывать выборы станет уже поздно. Всё просто посыплется. Так что, полагаю, выборы состоятся. Ну а то, что они будут честными, никто ведь и не обещал.