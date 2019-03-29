Что будет, если кое-кто закончит свою карьеру 31 марта

У украинцев больше нет времени думать / Reuters

Мы подошли к финалу банальной избирательной кампании со все той же потрясающей ненавистью друг к другу. С явно расщепленным общественным сознанием. С желанием бить и оскорблять. И с категорическим отказом посмотреть по сторонам.

Единая страна? Точно? В которой совсем никто не воюет друг с другом? Но ради чего? В чем смысл этой массовой драки? Только в том, чтобы позволить кое-кому опять стать "временным царём" и сохранить ему возможность монопольно (рылами своих друзей) жрать ресурсы? Да, отличная такая у нас "национальная идея". В нищете, на обочине, но с понтами и традиционным "бей своих, чтобы чужие боялись".

Валовый компромат в килограммах и километрах - единственная рабочая технология. Кувалдой так прошлись по мозгам избирателя.

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Иезуитский обман. Это когда все российские посредники, агитаторы, страшилки на твоей стороне, но ты продолжаешь называть себя главным "антипутинистом". И тебе верят. Ну да, если взрослые люди верят в подобное, то почему ты должен отказаться и дальше править "бараньим миром"?

Смерть реальности. Отсутствующие дороги, массовая миграция, ущербные менеджеры в качестве министров, испарившиеся инвестиции (жизнь только за счёт охаянного МВФ), тарифы в пользу сладкой "энергетической мафии". Но разве все это имеет значение сегодня?Опять - главное с гум-понтами.

Демонстративная, публичная, вызывающая сетка для масштабной фальсификации выборов. Для обязательного воровства чужой победы. С тысячами фамилий организаторов на местах. Дом, который построил Свифт в президентской мантии. И... тишина. Общество готово ко лжи...

Ну и, наконец, самое любимое. Многие формально взрослые и умные люди, которые сейчас катастрофически больны "личным участием в воровской массовке", всерьёз полагают, что законы мироздания их Кумир таки отменил. Но разве в адекватном мире так бывает, чтобы окружение политика доказательно обвинили в мародёрстве на крови, в тотальной коррупции, в "заказе" убийств оппонентов и общественных активистов, а рейтинг его рос? Нет. Это невозможно.

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Так вот, ещё раз о парадоксах-выводах. Если кое-кто закончит свою карьеру прямо сейчас, сразу после 20.00 31 марта, то вся эта потрясающая "вакханалия ненависти" молниеносно закончится. На следующий день. Заткнется армия его агрессивных pr-ботов. Резко снизится тон общественной дискуссии. Мы, наконец, определим, что плохо, а что хорошо у нас нынче. Повестка станет диалоговой. И окажется, что нам есть здесь о чем разговаривать.

Но нет времени уже думать. В итоге ко многим нынешнем звёздам все равно придут сладкие "письма Кулика"...