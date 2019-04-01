Порошенко пора начинать готовиться к проигрышу

В связи с вероятной победой Зеленского на выборах нет поводов для паники или негативных прогнозов, убежден Богдан Яременко / Reuters

Судя по предварительным подсчетам части голосов, а также официальным экзит-полам, во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Такой результат лично для меня не стал неожиданностью. А тот факт, что по итогам голосования лидирует Зеленский, у меня вызывает сдержанный оптимизм.

Для меня очевидны определенные возможности, которые создаст для Украины вероятная победа Владимира Зеленского. Зеленский – человек, который ни с кем не связан договоренностями – ни с Востоком, ни с Западом. А это развязывает Украине руки для ведения переговоров. Причем это касается и Минских соглашений, и условий кредитования нашей страны, и наших отношений с Российской Федерацией, и разрешения проблемы войны с Россией, и многого другого.

Читайте такжеЮля, прощай! Почему мечта Тимошенко стать президентом уже не сбудетсяКак Зеленский воспользуется этими возможностями – это другой вопрос. По этому поводу есть некоторая тревога, потому что пока что он не представил свою команду. Я понимаю, что это могла быть методика ведения избирательной кампании – не давать ответов на вопросы, чтобы объединить максимальное количество людей. Но теперь у Зеленского сокращаются возможности для таких маневров, и ему придется давать ответы на вопросы. От его ответов будет зависеть, то ли позиции Украины улучшатся, то ли останутся на том же уровне, что и сегодня.

В любом случае, я не вижу каких-либо оснований для паники или негативных прогнозов. Мое настроение – сдержанно позитивное.

Столь высокая поддержка Владимира Зеленского объясняется разочарованием общества в связи с невыполненными обещаниями политиков, которые давались на Майдане. Граждане Украине показали, что в этой стране нельзя, как Янукович, вести Украину за Россией, врать и воровать, либо, как Порошенко, высказываться за сближение с Евросоюзом, но при этом точно так же врать и воровать.

Как видим, есть 30% людей, которые категорически с этим не согласны. Они ищут совершенно нового, другого человека, который не погряз во всех этих схемах и системах. Я считаю, что это – позитивный тренд. Это – взросление. Это – признак хороших изменений в украинском электоральном поле и политической системе.

Читайте такжеКампания страха: как Порошенко и Ко пугают Украину гражданской войнойИзвлечем ли мы из сложившейся ситуации уроки, используем ли этот шанс для развития страны, это зависит и от Зеленского, и от всех нас. Однако в целом это очень положительное развитие событий.

Второе место Порошенко также не стало для меня неожиданностью. Правда, я ожидал более высокой поддержки нынешнего президента, но, очевидно, последние скандалы не пошли на пользу его электоральному рейтингу.

Порошенко говорит, что он никогда не проигрывал. Мне кажется, ему пора начинать готовиться к проигрышу. Если Порошенко будет в ближайшие две недели вести себя так, как вел весь последний год, выливая массы помоев на своих конкурентов, в частности, на Зеленского, то Зеленскому это только поможет победить. Если же Петр Алексеевич попытается перевести разговор в позитивную дискуссию, то он если и не выиграет, то, по крайней мере, уйдет достойно. Потому от поведения Петра Алексеевича многое зависит и в его собственной судьбе, и в том, насколько драматично для него и Украины закончатся выборы.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"