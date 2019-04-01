ЦИК подсчитала 90% голосов: уверенно лидирует Зеленский

Подсчет голосов завершается, подтверждая данные экзит-полов / УНИАН

Центральная избирательная комиссия завершает подсчет голосов на выборах президента Украины. По результатам обработки 90,08% протоколов лидером рейтинга остается Владимир Зеленский, на второй позиции закрепился Петр Порошенко, а Юлия Тимошенко уже почти не имеет шансов покинуть третье место.

Сайт ЦИК по результатам обработки 90,08% протоколов показывает следующие результаты голосования:

Владимир Зеленский - 30,26, Петр Порошенко - 15,99%, Юлия Тимошенко - 13,35%, Юрий Бойко - 11,53%, Анатолий Гриценко - 7,00%, Игорь Смешко - 5,97%, Олег Ляшко - 5,43%, Александр Вилкул - 4,24%, Руслан Кошулинский - 1,65%

В ЦИК сообщают, что всего в голосовании приняли участие 16,6 млн избирателей. Чуть более 1% бюллетеней признаны недействительными.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.