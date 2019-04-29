США выходят из договора о торговле оружием: почему это плохо для Украины

Трамп выходит из договора ООН о торговле оружием

Дональд Трамп выводит США из международного договора ООН о торговле оружием, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Собственно, как обычно. В моменты тяжёлых раздумий, когда необходимо объяснить своё решение, продиктованное кучей бабла от лоббистов, невольно возникает соблазн обратиться к пресловутой формуле "нацбезопасность".

А ещё к "папередникам", сетуя на то, что, дескать, они всё сделали неправильно, и сейчас мы просто исправляем ошибки предыдущей власти, а вовсе не пытаемся приумножить свои богатства и выполнить закулисные обязательства перед стейкхолдерами накануне выборов.

Международный договор о торговле оружием был подписан Бараком Обамой в 2013 году.

Читайте такжеПочему Трамп так любит Путина?Это соглашение стало настоящим прорывом для ООН в сфере борьбы с незаконным оборотом оружием, из-за которого целые регионы накачиваются оружием и взрываются конфликтами, наподобие Сирии, Йемена, Ливии и Ирака.

Его подписали 130 стран мира, включая Германию, Францию и Британию, и в 2014 году он вступил в силу.

Основное обязательство стран-подписантов - мониторить свой экспорт оружия, усилить над ним контроль и гарантировать не нарушение существующих в мире оружейных эмбарго.

Позиция Дональда Трампа имеет двойное дно.

Официально, он заявляет, что договор - это де-факто документ, который урезает права носить оружие во всём мире, а это уже нарушает 2 поправку Конституции США, регулирующей оборот оружия. Мол, Штаты не отдадут часть суверенитета ООН. Конечно же, это манипуляция, поскольку документ вообще никак не влияет на американцев.

Неофициально, решение Трампа - это лоббизм его друзей из Национальной Стрелковой Ассоциации (NRA) и крупнейших компаний-производителей оружия, пожертвовавших на предвыборную кампанию Трампа в 2016 году десятки миллионов долларов, если не больше.

Ведь если будет усилен международный контроль за экспортом оружия, они потеряют часть прибыли, и, вероятно, им будет сложно продавать вооружение в "проблемные страны", к примеру на Ближнем Востоке.

Читайте такжеРешение Трампа по Голанским высотам равносильно признанию Крыма российскимТаким образом, после того, как Штаты выйдут из договора (который они подписали, но не ратифицировали в Сенате), они присоединятся к Ирану, Сирии и Северной Корее, не подписавшим и не признающим договор (+ Россия и Китай, которые хотят внести правки).

США - крупнейший экспортёр оружия в мире, продающий свою продукцию на 58% больше, чем вторая страна в списке глобальных оружейников - Россия.

34% всего мирового рынка оружия - это США. Они находятся на пиковом уровне производства и экспорта с 1990-х годов, и планируют усиливать свои позиции и дальше. За последние 4 года объёмы экспорта американского оружия выросли на 25%, по сравнению с 2008-2012.

Рост стимулируется появлением многочисленных конфликтов, в которых США участвуют непосредственно, либо через посредников: Ливия, Сирия, Ирак, Йемен + возросшая конкуренция с Китаем и Россией.

С выходом Штатов из договора ООН, мир станет ещё менее безопасным местом, а другие страны, испытывающие такой же соблазн не обременять себя всякими соглашениями - например, Россия, Китай, Британия, Франция, Германия, Израиль, Турция, Иран и пр. - также решат выйти из соглашения или не выполнять его, дабы не проигрывать конкуренцию.

Мир Дональда Трампа - он таков. Всему есть цена - альянсам, союзникам, дружбе, правам человека, признанию аннексии. Везде - only business и ничего более: ни рамок, ни границ, ни меры.

Самое печальное для нас, так это то, что подобная система полу-беспредела и циничного бизнеса - идеальная среда для Владимира Путина, чудесный вариант "монополии", в которую он превосходно играет.