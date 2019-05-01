Отношения с Россией, ЕС и США: чего ждать Украине

Прогноз относительно отношений Украины с ключевыми мировыми игроками / zn.ua

Как-то тихо стало вокруг, значит самое время заняться самым рискованным делом – прогнозами, чтобы немного разогнать скуку.

Отношения Украины с РФ

Из обмена репликами между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским стало понятно, что стороны действительно покажут своим народами решимость вести переговоры. Но, простите, кто это и когда, не имея смертельной угрозы вдруг начинал выполнять законы и возвращать захваченное? Поэтому, даже если будет встреча, что уже мало вероятно, то не стоит надеяться на большой результат.

А скорее встречи и не будет. И Путин, месяц поизображав комедию, как он старается и пытается вести переговоры, ко второй половине лета, начнет свои психи и раздражения переносить в военную плоскость.

Следовательно, где-то август снова обещает быть жарким.

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Даже слышать не хочу этот бред о том, что Украина может не получить очередной транш от МВФ. При этом представители МВФ могут говорить что угодно и клясться детьми, что не дадут. Но там же еще есть Пентагон. И там вообще никто не сможет понять как это из-за ничтожных 1 - 2 млрд. долл, тем более кредита, можно дестабилизировать экономику союзника, воюющего с таким врагом как РФ. При том что в разные Аргентины – качают десятки миллиардов при гораздо меньшем геополитическом интересе.

И что-то мне кажется, что аргументы генералов-республиканцев будут услышаны куда лучше. Чем выкрутасы демократов-чиновников МВФ, которых бы уже давно и выгнали, если бы было кем заменить.

Отношения Украины с ЕС

Трудно вспомнить правителя Украины, который бы осмеливался открыто противостоять безмерной наглости лидеров и послов европейских стран, особенно в экономической плоскости. Ведь с одной стороны наши вожди часто приходили к власти под знаменами дружбы с ЕС. А когда получают власть то сталкиваются с морем этого дерьмища – тотальным схематозом европейских компаний с налогами, разгулом беззакония и ябидничеством в посольство при любой попытке навести порядок.

И это будет сложный выбор для нового лидера – подниматься или нет на борьбу с ОПГ "немецкие компании" под крышей посла ФРГ, ОПГ "французские компании" под крышей посла Франции и другими.

Читайте такжеПочему Путин так резко пересмотрел войну на ДонбассеНо пропустить и проиграть эту битву будет нельзя. Знаете почему? Потому что украинские криминально-экономические сообщества никогда не пойдут играть с государством в честную игру, к чему их будут призывать, если будут видеть, что компании из ЕС или США вертят это государство как хотят. Под вечные рассказы о стратегической дружбе и европейских перспективах. А это создает угрозу того, что вместо первого срока Зеленского, получится шестой президентский срок Кучмы.

Реформы в Украине

К сожалению, пока не видно больших предпосылок того, что будущие преобразования будут успешными.

Какие это должны быть предпосылки? Да вот точно такие, как в странах у которых кое-что получается. Грубо говоря – вместо набора отставных чиновников, в разное время приобщенных к сиське госбюджета, хотелось бы видеть с десяток Нобелевских лауреатов по разным направлениям. И читать в газетах рассказы этих людей о том, что в такой-то группе они уже успешно работают и у них уже готовы документы по тому и другому направлению. Но пока по этому поводу – нечего почитать.

Поэтому не надо, как всегда – публикации с разоблачениями воспринимать за реформы. Доносительство и управление – это разные виды деятельности и дают совершенно разные результаты.