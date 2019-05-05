Поглощение Беларуси обойдется Путину еще дороже Крыма

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

5 мая 2019, 06:58

Аншлюс Беларуси не сможет стать неожиданным и радостным подарком Путина для россиян.

Россияне, пропаганда, Украина
Присоединению Беларуси к РФ россияне не обрадуются так же, как Крыму

Присоединение Беларуси к России вызовет намного меньший восторг, нежели в 2014 году вызвала аннексия Крыма - в истории с Беларусью не будет эффекта неожиданности.

В случае с Крымом была абсолютно иррациональная ситуация. Ведь в целом, если говорить в терминах Путина и ФСБ, "Путин Украину проиграл". Он хотел всю Украину втянуть в Евразийский союз, даже подготовил для этого 17 миллиардов долларов и 3 миллиарда успел выдать Януковичу. Но – произошел облом, что вызвало бешенное раздражение в Кремле.

Однако в результате из этой истории Путин вышел, неся в зубах Крым.

Все те россияне, которые не поддаются простой телевизионной картинке, понимают, что Украину Россия потеряла, как минимум, на ближайшее поколение – как хорошего соседа, как партнера, как братский народ. Но простодушным людям Крым показался большой неожиданностью и весьма изящным решением. Сам Путин не раз подчеркивал, что территорию удалось вернуть без капли крови, без единого выстрела, без погибших. Возвращению Крыма в России все так аплодировали, что на радостях забыли, что с Украиной идет война, что Украина отныне потеряна для нас.

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Об этом в России не говорят, зато радуются, что Крым теперь – наш. И до сих пор все по-прежнему глубоко удовлетворены.

А с Беларусью, если Путин решится на ее присоединение, все будет иначе.

Во-первых, история будет слишком предсказуемой. Аншлюс Беларуси не сможет стать неожиданным подарком Путина для россиян.

Во-вторых, Беларусь не дастся России так дешево. Сопротивление планам путина, без сомнения, будет, и непременно кто-то погибнет.

В-третьих, в общественном мнении в России уже накопилась депрессуха: пять лет доходы и благосостояние падают – сколько можно радоваться Крыму… Естественно, большинство населения России никогда не скажет себе, что они были дураками, когда радовались присоединению Крыма – никто не любит признавать себя дураком.

Однако еще одному такому "присоединению" никто в России не будет так активно радоваться, потому что уже просто надоело.

Одну и ту же пьесу можно сыграть только три раза. У Путина уже было три всплеска популярности: Чеченская война, Грузинская война и Украинская война. Все три всплеска, как видим, связаны с войной.

Российское население – советское по своей сути. Оно очень милитаризовано, с примитивным взглядом на мир – "или мы, или американцы". Однако для всех заметно, что жить в России стало хуже. Страна стала изгоем. Не охотно, но это признают. Но, несмотря на это, россияне до сих пор не согласятся с тем, что крымская эпопея Путина была ошибкой (иначе это будет означать, что и они сами ошиблись). Однако новый шаг в этом же направлении (присоединение Беларуси), тем более, связанный с новым циклом серьезных издержек в виде человеческих потерь, потери международного статуса и новых санкций, вряд ли вызовет восторг россиян.

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Да и вообще, российское общественное мнение изо всех сил делает вид, что нет войны с Украиной, потому что в голову трудно вкладывается идея, что идет война с Украиной – страной, с которой всегда худо-бедно складывались самые близкие отношения. А по телевизору тем временем постоянно рассказывают, что в Украине действуют не украинцы, а "жидо-бандеровцы", американцы или кто-то там еще.

А если все то же самое произойдет с белорусами – будет еще хуже. Да, кругом – враги, но с чего это вдруг врагами стали белорусы? Украинцы – понятно: их купили американцы. А в Беларуси же американцев совсем нет... Вот тут начнется разброд и шатание.

Если с Крымом все было хорошо просчитано, российский народ проглотил, аплодировал и был страшно доволен, Крымом удалось замаскировать провал с Украиной в целом, то в случае с Беларусью такого восторга не будет. Потому что этот "сюрприз" будет очень дорого оплачен. И тут уже красиво не получится.

В любом случае, разговоры о вероятной оккупации Беларуси Россией – полезны, потому что заставляют и саму Беларусь, и мировое сообщество готовиться к этому. Но Путин именно из-за того, что об этом говорят и готовятся к этому, скорее всего, не пойдет на такой шаг. Но если он решит рискнуть, то это будет гораздо более тяжелая по последствиям ошибка, чем Крым.

Дмитрий Орешкин, российский политолог, специально для Главреда

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Россия Беларусь Крым аннексия аншлюс Владимир Путин Дмитрий Орешкин
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