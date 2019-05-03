Новые жертвы Путина: возможен ли аншлюс Беларуси и Казахстана

Политолог Дмитрий Орешкин рассказал, во что выльется желание Путина быть "владычицей морскою"

Все процессы, которые мы сегодня наблюдаем во взаимоотношениях России, Украины, Беларуси, являются очевидным продолжением раскола единого пространства, которое ранее было скреплено вождем народов Иосифом Сталиным. Это единство не имело рациональных объяснений, а держалось исключительно на силе, насилии и властолюбии конкретного человека – Сталина. Как только территории были освобождены от диктата, вертикальный стержень начал ослабевать, и единство стало разваливаться. Наиболее ярко это проявилось в 1991 году, когда распался Советский Союз.

Однако процесс распада этого пространства еще не завершен и продолжается, поскольку Путин, как верный наследник советских ценностей, пытается вернуть вертикальную модель управления. По крайней мере, в России ему это удалось.

Читайте такжеРоссийская операция "Аншлюс Беларуси" сорванаЗачем это Путину? Иррациональное объяснение сводится к тому, что это – желание Путина быть "царицею морскою". Рационально это объясняется его попыткой вернуть Советский Союз и его ценности.

В те времена союз был аргументирован не взаимной выгодой и интересом государств (как, например, общий рынок в Европе, который позже развился в Европейский союз), а централизующей силой одного "великого вождя".

Попытка вернуть такое положение дел неизбежно приводит Путина к сталинским методам. Он просто не может рассматривать пространство бывшего Советского Союза так, как, например, англичане – Британское содружество наций: у каждой нации, ранее входившей в состав Британской империи, сегодня есть абсолютный суверенитет, и Англия не пытается командовать ими с помощью своих вооруженных сил. Британия пропагандирует английскую культуру и язык, не пытаясь командовать из единого центра, как это делает Путин.

Поскольку Путин действует сталинскими методами, вполне ожидаемым следствием этого является раскол того, что он упорно называет "русским миром". На самом деле, это – не русский, а советский мир, который опирается на идеологию Сталина. Потому империя продолжает разваливаться.

Парадокс заключается в том, что Лукашенко, являющийся такой же копией Сталина, как и Путин, сейчас оказался основным препятствием для Путина, пытающегося восстановить Советский Союз.

Лукашенко стремится быть абсолютно непререкаемым авторитарным (может, даже тоталитарным) лидером своей республики. В принципе, он хотел бы быть и лидером России. Лукашенко, как и Путин, больше всего на свете любит вертикаль власти и себя во главе вертикали.

Читайте такжеПутин решил отозвать посла России в Беларуси: что случилосьВ свою очередь Путин, чтобы продлить свое властвование после 2024 года, вынужден заботиться о том, чтобы создать новое государство с новой конституцией и новым президентом, но со старой фамилией.

То же Владимир Путин пытался провернуть и с Украиной, но эта "фишка" не прошла. И вполне предсказуемо, что он попытается повторить ее с Беларусью.

Так что, если раньше Советский Союз распадался по национальным квартирам, в том числе социокультурным, то сейчас мы перешли ко второму этапу – когда начинает распадаться славянское ядро.

Зачем Украине Путин? Украина хочет двигаться в Европу. И это совершенно правильное и естественное движение.

Зачем Александру Лукашенко Путин? Если Путин дает деньги, чтобы укрепить власть Лукашенко, тогда Лукашенко согласен сотрудничать. Если же хозяин Кремля хочет отобрать территорию, которой командует Лукашенко, то, естественно, он для Беларуси становится врагом.

Лукашенко сделан ровно из того же самого теста, из которого сделаны Путин и Сталин. Потому он держится за свою территорию, так как воспринимает ее как свою собственность. Естественно, сам он называет ее "хрустальной вазой, которую несет у своего сердца".

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Лукашенко прекрасно понимает, в чем состоит интерес Путина. Поэтому – готовится. Он видит печальный опыт Украины и сознает, что Путину так легко удалось оттяпать Крым благодаря тому, что значительная часть украинских вооруженных сил и спецслужб в 2014 году больше смотрела в сторону Лубянки, чем в сторону Киева. Потому-то Лукашенко и перетряхивает сейчас своих силовиков и КГБшников – знает, что это люди из той же конторы и могут работать против него.

С другой стороны, Лукашенко должен как-то кормить народ, решать экономические проблемы Беларуси. Потому он пытается сохранить те 3 миллиарда долларов, которые получает за счет нефтяного транзита из России. Но одновременно Лукашенко пытается защититься от господина Бабича (посол РФ в Беларуси Михаил Бабич, который был отозван на днях, поговаривают, что именно он готовил аншлюс Беларуси, – Ред.), который тоже выходец из российских спецслужб и ведет себя как наместник Москвы в Беларуси.

Путин, как человек разумный, но ограниченный советской системой ценностей, пытается найти с Лукашенко какой-то консенсус: "Мы тебя продолжаем кормить, мы тебе сохраняем какой-то объем полномочий. Но – при этом ты вливаешься в состав нового государства, президентом которого будет Владимир Путин". Лукашенко такой вариант совершенно не устраивает.

Теперь вопрос только в том, решится ли Путин на военную авантюру по отношению к Беларуси? Я думаю, что – нет. Такую операцию легко было провернуть с Крымом, когда никто к этому не был готов: ни Запад, ни Украина, ни украинские спецслужбы. Тогда ни у кого и мысли не было о том, что Путин так легко плюнет на Будапештский меморандум и все остальное. Путину все удалось легко, поскольку он имел большое влияние на высшее военное руководство Украины, ее разведку и спецслужбы – везде были его люди. Соответственно, в Крыму противиться Путину не удалось.

Однако Украине удалось оказать сопротивление Путину на Донбассе и не допустить создания "Новороссии".

Читайте такжеСъест или не съест: кому выгодны страшилки о поглощении Путиным БеларусиЛукашенко – не дурак и видел, как все делалось. Поэтому сейчас он активно проводит идеологическую работу, формирует новую белорусскую идентичность. Он уже давно говорит, что белорусы – это отдельное социокультурное образование, которое растет даже не из России, а из Великого Княжества Литовского. Он готовит армию и население к тому, чтобы дать отпор России. Он ищет поддержку в Европе. То есть – он активно готовится к сценарию, который предполагает попытку присоединения Беларуси к России.

Потому Путину будет непросто ввести войска на территорию Беларуси, так как технологически это будет сопряжено с большим количеством издержек.

В любом случае, Лукашенко отлично понимает, что для него это – не "пятая колонна", а прямая угроза его полновластию. Поэтому он и потребовал выдворить Бабича из Беларуси, поэтому и устраняет своего бывшего начальника охраны – у него есть подозрения, что тот работал не только на него, но и на Лубянку тоже.

Все эти планы Кремля в отношении Беларуси очевидны. И в самом Кремле это тоже понимают, потому отрабатывают не только белорусский сценарий, к которому сейчас приковано все внимание. Путин никогда не делает того, чего от него все ждут: поскольку все ждут конфликта на белорусском фланге, его, скорее всего, не будет. Европа к этому готова, США готовы, Лукашенко готов, белорусские силовики готовы. Лукашенко ведь сразу обратится за помощью к европейцам и США, объяснит им, зачем нужна новая военная база где-то под Гродно... Лукашенко посылает сигналы, что пойдет на все, чтобы сохранить свою власть.

Однако у Путина, помимо "плана А" с Беларусью, есть и "план Б" – Казахстан. Если к событиям в Беларуси все готовятся, то в Казахстане – никто. И в Европе, в случае чего, никто не пошевелится, и обратиться за помощью Казахстану будет некуда.

Пока все говорят – Путин пойдет войной на Беларусь, я думаю, что гораздо более вероятны аналогичные действия России в отношении Казахстана, где такой готовности, защиты и ресурсов для защиты просто нет. И не зря Назарбаев отказался от власти: он хочет остаться в памяти народа как человек, который сформировал государственность Казахстана, а не тот человек, который ее потерял.

Так что, исходя из манеры действий Путина, я думаю, что гораздо опаснее быть сейчас соседом России с юго-востока, чем с юго-запада. С юго-запада все уже готовы.

Дмитрий Орешкин, российский политолог, специально для "Главреда"