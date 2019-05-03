Зеленскому пора выходить из роли Голобородько и начинать объединять страну

Владимир Зеленский / Forbes

Бесконечное обмусоливание командой Зеленского темы переезда и за чей счет АП из нынешнего здания на ул. Банковой в какое-то другое, менее престижное здание, говорит о том, что у команды нового Президента нет ясных концепций того, чем она собирается заниматься и почему.

Поэтому отсутствие стратегических целей и средств их достижения, как обычно, подменяется примитивным популизмом, заигрыванием с массами, демонстрацией народности и доступности президента, отвлечением людей на трюкачество, проведением народных конкурсов на замещение вакансий и т.п.

Но обществу совершенно все равно в каком здании будет находиться Президент и его администрация, все равно каким классом он будет летать в самолетах и будет ли он добираться на работу на велосипеде или нет. Это все чепуха! Надо уже заканчивать играть сериал "Слуга народа"!

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Но ему, обществу, совершенно не все равно, например, когда будут честно расследованы расстрел небесной сотни, казнь 2 мая в Одессе и названы заказчики этих жутких преступлений. Потому что в Украине невозможно достичь национального примирения, и Украина до тех пор находиться под угрозой своего раскола, пока не будет установлена честная картина этих преступлений и эту правду будут готовы принять все люди, как на юго-востоке, так и на западе страны.

Я бы ожидал, чтобы как раз сегодня, 2 мая Президент Зеленский говорил бы об этих вопросах. Вся правда о трагедии небесной сотни и казни 2 мая, наказании виновных, кто бы ими не был - это вопрос о национального примирение. А национальное примирение это - после того что натворил Порошенко - сейчас самый главный вопрос нового Президента, в каком бы здании он не находился.