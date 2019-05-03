Что надо помнить новой власти в связи с Одесской трагедией

Горящий Дом профсоюзов / Reuters

В 2016-17 годах я серьёзно занимался привлечением международного внимания к Одесской трагедии. Проводили мероприятия в Европарламенте и ПАСЕ, Бундестаге и Сейме Польши. Бельгийские депутаты и польские сенаторы (один из которых диссидент и легенда "Солидарности" Ян Рулевски) приезжали в Одессу встретиться с родственниками погибших. И во всей этой работе на каждом шагу приходилось сталкиваться с давлением не только прикрываемых властью радикалов, но и с открытым сопротивлением поиску правды со стороны самой власти.

Один мой польский друг был даже объявлен персоной нон-грата за одно лишь содействие в организации визита сенаторов.

В итоге у меня исчезли всякие сомнения в том, что массовое убийство 2 мая стало сознательной акцией устрашения, скоординированной лично Парубием. Вероятно, те, кто был наверху, не желал жертв, но и не сделал ничего, чтобы их избежать.

Да, это свинское противодействие расследованию вопреки прямым требованиям ООН, ЕС, США немало помогло нам показать Западу истинное лицо нашей постмайданой власти и изменить в лучшую сторону отношение к русскоязычной оппозиции. Когда, например, Автомайдан в июле 2016 хамски блокировал польских депутатов прямо в их отеле, об этом писали все СМИ Польши.

Но, честно говоря, всей этой политической пользе я бы предпочёл возможность похвалить Порошенко за смелость отмежеваться от убийц и их покровителей из числа поклонников "Адольфа Алоизовича". В этом вопросе у него был шанс объединить страну. Он предпочёл "25%". Новой власти стоит об этом помнить.