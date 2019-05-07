В результате трагедии в Шереметьево погиб 41 человек / Комсомольская правда

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала судить людей, которые якобы вместо того, чтобы эвакуироваться из горящего самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево по правилам, начали спасать свои вещи.

Ну, уж если сама Симоньян включилась, значит, заказ с самого верха. Властям нужно срочно переключить внимание и перевести стрелки с истинных виновников трагедии на пассажиров.

Дело в том, что ответственность за десятки жертв катастрофы Superjet лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина: Аркадии Ротенберге и Сергее Чемезове. Ротенберг - хозяин Шереметьево, Чемезов - производитель и поставщик Sukhoi Superjet 100.

Читайте такжеУжасающая хроника горящего самолета: новые подробности пожара в аэропорту ШереметьевоШереметьево провалило пожарные и спасательные работы (не подготовило полосу для посадки и опоздало с тушением пожара). А Чемезов ранее навязал Аэрофлоту покупку недоработанных и опасных Superjet. За последние годы с ними произошло множество серьезных инцидентов. С дуру купившие их ирландцы отказались от неудобных и ненадежных самолетов. А вот в России на них всегда есть спрос. Ведь это бизнес бывшего сослуживца и многолетнего близкого друга Путина.

Люди в Шереметьево сгорели за сверхприбыли Путина и его дружков (кто поверит, что они не делятся с благодетелем). Печальная закономерность. Какое бы несчастье в России ни случилось в последнее время (экологическая катастрофа со свалками, уничтожение лесов, военные авантюры, отравление школьников некачественными продуктами и т.д.), вскоре оказывается, что за ним стоят шкурные интересы путинской братвы.