Зеленский должен выяснить, что Порошенко сделал с серверами

Петр Порошенко / Pivden.info

Информация, звучащая в ситуационной комнате Президента, не должна быть подслушана. Но она и не должна быть утеряна.

Поэтому ведется аудиозапись таких совещаний, при необходимости она расшифровывается и оформляется в виде соответствующих документов.

Очевидно, что на этих записях было полно такого, что политически похоронит всю "стратегическую восьмерку", которая там регулярно совещалась. И речь не столько о каких-то коррупционных сговорах, нарушающих закон (хотя и такие могли быть!), сколько про сам предмет обсуждений. Там наверняка обсуждали, в числе прочего, и взаимовыгодное взаимодействие с недоимперией, борьбу с политическими оппонентами внутри страны, раздел сфер влияния и должностей.

Разумеется, Петр Порошенко не мог допустить, что эта инфа была предана гласности. Профильные спецы из СБУ наверняка объяснили, что сейчас существуют способы восстановления информации с носителей даже после многократного стирания. Поэтому сервера лучше уничтожить физически, надежнее всего, сжечь в какой-то металлургической печи. Вот их и вывезли, а вся история с "арендой и возвратом оборудования" выглядит скверной отмазкой.

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Поэтому следует проверить, кто из СБУ или Спецсвязи демонтировал и вывозил эти сервера из ситуационной комнаты, кто из Госохраны при этом присутствовал (должны остаться записи в соответствующих журналах). А потом предметно поговорить с этими людьми.

Потому что по давней разгильдяйской традиции вполне возможно, что исполнители доложили об уничтожении серверов, а на самом деле оставили оборудование себе — а чего добру-то пропадать, оно ж денег стоит...

В любом случае, Зе-команде сказав "А", придется говорить и дальше по всему алфавиту, и доложить обществу, что же таки в действительности сталось с оборудованием ситуационной комнаты и почему оно исчезло.