Скандал с пропажей оборудования из АП: в ГБР не исключили допрос Порошенко

Петра Порошенко могут допросить по делу об исчезновении оборудования из АП / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть допрошен в связи со скандалом вокруг исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты в Администрации президента, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Порошенко стал лицом, у которого уже нет неприкосновенности, и он стал субъектом уголовных производств Госбюро расследований и других правоохранительных органов", - заявил он в комментарии журналистам.

При этом Труба обратил внимание на то, что повестка на допрос Порошенко пока не направлялась, передают Українськi Новини.

Читайте такжеНАБУ вызвало на допрос КононенкоРанее стали известны новые подробности грандиозного скандала с секретной комнатой Порошенко в АП.

Напомним, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о том, что Порошенко допросят по делу из-за возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.