Скандал с пропажей оборудования из АП: в ГБР не исключили допрос Порошенко

29 мая 2019, 19:47

У Петра Порошенко уже нет неприкосновенности, подчеркнул Роман Труба.

Порошенко
Петра Порошенко могут допросить по делу об исчезновении оборудования из АП / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть допрошен в связи со скандалом вокруг исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты в Администрации президента, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Порошенко стал лицом, у которого уже нет неприкосновенности, и он стал субъектом уголовных производств Госбюро расследований и других правоохранительных органов", - заявил он в комментарии журналистам.

При этом Труба обратил внимание на то, что повестка на допрос Порошенко пока не направлялась, передают Українськi Новини.

Читайте такжеНАБУ вызвало на допрос КононенкоРанее стали известны новые подробности грандиозного скандала с секретной комнатой Порошенко в АП.

Напомним, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о том, что Порошенко допросят по делу из-за возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко допрос администрация президента ГБР Роман Труба
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:47
Скандал с пропажей оборудования из АП: в ГБР не исключили допрос Порошенко
19:41
Челси - Арсенал: текстовая трансляция матча, все подробности
19:33
Павелко избрали главой комитета УЕФА по статусу игроков
19:20
Спецпрокурор США Мюллер заявил о cвоей отставке
19:02
Украинского тренера Олега Луткова могут пожизненно отстранить от футбола
18:57
Саакашвили вернулся в Украину, онлайн-трансляция Фото Видео
18:55
Верховный суд принял решение по иску о законности назначения Богдана главой АП
18:49
Саакашвили сказал, зачем вернулся в Украину Видео
18:30
ЦБТ, отзывы: Одесса оценила пассивный доход с помощью роботов новости компании
17:57
"Не подлежат исполнению": Епифаний объявил документы Филарета вне закона Фото
17:47
Михаэль Ткач: Вклад Игоря Коломойского в еврейскую жизнь Украины бесценен
17:31
Украинцев предупредили о росте цен на бензин: названа причина
17:21
В Госдуме раскрыли планы насчет запуска поездов по Крымскому мосту: дата и маршруты
16:59
Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД Германии, Польши, Франции и Швеции
16:50
Оля Полякова создает партию: прикольные и серьезные варианты названия Видео
16:48
"Он упал в моих глазах": Рианчо заявил, что разочаровался в Шевченко
16:25
Выборы-2019: в ЦИК приняли важное решение по смене места голосования
15:57
"Шаурма может быть решением": Зеленский опубликовал неожиданное фото
15:56
Синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019
15:55
Чернокожий рэпер выпустил клип, в котором он насилует и убивает белую женщину, символизирующую Францию Видео
15:48
Второй проект за день: Зеленский внес в Раду свой вариант закона об импичменте
15:39
Хацкевич покинет киевское Динамо
15:27
Первый зарубежный визит Зеленского в качестве президента: названы дата, место и цель поездки
15:26
Смотри и слушай: лучшие документальные фильмы о музыкантах последних лет Видео
15:25
В партии Саакашвили анонсировали участие в досрочных парламентских выборах
15:25
Стала известна дата выхода Death Stranding Видео
15:15
Для реализации идеи всеобщего декларирования нужно выполнить 5 условий - Станислав Людкевич
14:56
Главные новости 29 мая: обратный путь Саакашвили, Москва жаждет мира с Киевом и штурм мэрии Львова
14:51
От летней жары до шквалов с градом: синоптик рассказала о погоде в Украине в четверг
14:50
"Вся ответственность на Москве": патриарх Варфоломей обличил козни РПЦ
14:33
Кровавый протест в Черкасской колонии: 13 заключенных порезали вены на руках
14:10
"А сейчас - в Киев": Саакашвили похвастался удостоверением личности для возвращения в Украину Фото
14:00
Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов, прогнозы букмекеров
13:59
Законопроект об импичменте президента зарегистрировали в Раде
13:55
Зеленский пообещал быстрые действия для освобождения попавших в плен 8 бойцов ВСУ
13:38
Во Львове протестующие со штурмом захватили мэрию Фото Видео
13:32
"С чистого листа, но без диктата": Москва предложила Киеву вернуть добрососедские отношения
13:28
Захарова и Бабченко обменялись колкостями в годовщину "воскрешения" журналиста
12:59
Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана и Избирательный кодекс
12:57
Нафтогаз уже месяц не пускает к себе Счетную палату
12:34
"Девочки, не ссорьтесь": Луценко и Найем поцапались из-за увольнения "члена старой команды"
12:21
"Как такое муж позволяет?": Настя Каменских похвасталась голыми ягодицами
12:11
Обошел Игру престолов и Во все тяжкие: Чернобыль стал лучшим сериалом всех времен Видео
12:01
Выгодный климат: как повысить эффективность работы сотрудников в офисе новости компании
11:49
"Оборудование приносили из дома": новые подробности грандиозного скандала с секретной комнатой Порошенко
11:44
Доллар и евро в Украине рванули вверх по всем фронтам
11:25
"Чувак, сядешь! Это мы тебе обещаем": российский политолог пообещал Зеленскому "небо в клеточку" и огреб за это от украинца Видео
10:51
"Звездная команда": Олег Винник собрался в политику вслед за Вакарчуком и Павликом Видео
10:39
В Киеве горела Ленинская кузница, которую Тигипко купил у Порошенко и Кононенко
10:19
Егор Крид откровенно рассказал о закулисье шоу Холостяк Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять